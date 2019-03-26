Nữ sinh lớp 10 nghi bị nhiều nam sinh hiếp dâm tập thể: Nhập viện trong tình trạng hôn mê, thân thể bầm dập

Xã hội 26/03/2019 16:01

Nữ sinh P. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, thân thể bầm dập với nhiều vết trầy xước và tụt huyết áp.

Hiện công an huyện Triệu Phong đang điều tra, làm rõ thông tin 1 nữ sinh trường THPT N.H.T (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nghi bị nhiều nam sinh xâm hại, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ Dân Việt, em N.T.B.P (16 tuổi, trú xã Triệu Hòa) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, tụt huyết áp với nhiều vết bầm dập, trầy xước trên cơ thể. 

Sau khi liên tục cấp cứu, khám sức khỏe trong vòng 30 phút, các bác sĩ phát hiện nữ sinh P. bị sang chấn, có dấu hiệu bị xâm hại. Sau đó, em P. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị.

Nữ sinh lớp 10 nghi bị nhiều nam sinh hiếp dâm tập thể: Nhập viện trong tình trạng hôn mê, thân thể bầm dập - Ảnh 1
Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 25/3, khoảng 10 học sinh trường N.H.T và các đối tượng liên quan đã được Công an huyện Triệu Phong triệu tập để làm rõ vụ việc.

Được biết, vào hôm qua, sức khỏe em P. đã ổn định nên được về nhà. Theo lời kể của nạn nhân, vào tối 24/3, em đi dự tiệc sinh nhật của một bạn nam ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Tại đây, sau khi em uống 2 ly rượu và ăn ít đồ ăn thì không nhớ gì.

Liên quan đến sự việc trên, ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT N.H.T cho biết nhà trường đã nhận được thông tin vụ việc. Sau đó không lâu, gia đình em P. đã hỏi xin chuyển trường cho em. Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên nữ sinh này.

Ông cũng cho biết thêm, trong nhóm nam sinh này có 2 em là học sinh tại trường, 7 nam sinh trường khác và một thanh niên không đi học.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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