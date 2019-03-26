Rúng động: Nghi án nữ sinh cấp 3 bị 10 bạn nam hiếp dâm tập thể tại Quảng Trị

Xã hội 26/03/2019 08:48

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang gấp rút điều tra thông tin một nữ sinh cấp 3 bị 10 nam sinh hiếp dâm tập thể sau khi dự tiệc sinh nhật.

Hôm qua (25/3), trao đổi với báo chí, ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THPT N.H.T. (xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết ông vừa nắm được thông tin một nữ sinh của trường nghi bị nhiều nam sinh hiếp dâm tập thể.

Buổi tối cùng ngày, Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị này cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của một gia đình về việc con gái học cấp 3 bị nhiều nam sinh hãm hiếp.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 24/3, em N.T.B.P (16 tuổi, trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cùng một nhóm bạn đi ăn tiệc sinh nhật tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Rúng động: Nghi án nữ sinh cấp 3 bị 10 bạn nam hiếp dâm tập thể tại Quảng Trị - Ảnh 1
Gia đình làm đơn tố cáo con gái mình bị 10 thanh niên hiếp dâm tập thể - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, P. trở về nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, trên cơ thể có nhiều vết thương và một số biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa em vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hải Triều để cấp cứu. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng.

Cũng theo lãnh đạo trường THPT N.H.T, có khoảng 10 nam sinh liên quan đến nghi án nữ sinh P. bị hiếp dâm tập thể. Trong đó, có 2 nam sinh học trong trường, 7 nam sinh khác ở trường THPT T.P và 1 đối tượng không phải học sinh, theo thông tin trên VTC.

Được biết sức khỏe của nạn nhân đã ổn định. Em đã đi cùng cơ quan công an để giám định sức khỏe.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh C.T.M.D sau khi cùng nhau dùng ma túy từ 30 đến mùng 2 Tết Nguyên đán.

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