Sau nhiều ngày điều tra, các đối tượng đã bắt đầu thành khẩn khai báo sự việc với cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh C.T.M.D (22 tuổi) bị sát hại sau khi đi giao gà, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Trong đó, có ít nhất hai lần đối tượng Bùi Kim Thu chứng kiến sự việc nhưng không tố giác tội phạm. Cụ thể, Thu đã nhìn thấy nhóm đối tượng hãm hiếp nạn nhân C.T.M.D vào tối 30 Tết (ngày 4/2/2019) và tối mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5/2) sau khi các đối tượng này sử dụng ma túy.

“Tại cơ quan điều tra, 7 đối tượng nam giới khai nhận đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trên thùng xe tải của Bùi Văn Công . Các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội suốt từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 2 Tết nguyên đán. Trong quá trình này, các đối tượng còn sử dụng ma túy cùng nhau”, trích lời Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trên Người đưa tin vào ngày 23/3 vừa qua.

Vào tối mùng 1 Tết, chứng kiến cảnh Phạm Văn Nhiệm hãm hiếp nạn nhân trong buồng của mình, Bùi Kim Thu chỉ lên tiếng càu nhàu: “Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao” và không có hành động gì thêm. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đưa lời khai giả để đánh lạc hướng các cán bộ điều tra nhằm bảo vệ chồng.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện vụ án phát sinh nhiều tình tiết mới và vẫn còn những nghi vấn cần được làm rõ. Trong khi đó, lời khai của đối tượng cầm đầu Bùi Văn Công vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, đối tượng Bùi Kim Thu cũng còn có dấu hiệu trả lời vòng vo, chưa thành khẩn khai báo, bao che cho chồng.

Về phần các đối tượng còn lại đã thành khẩn hơn, những thông tin khai báo trùng khớp với các dấu vết để lại hiện trường và tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được.

Như thông tin trước đó đã đưa, sau khi nữ sinh C.T.M.D (22 tuổi) lái xe máy mang gà giao cho một người đàn ông vào chiều 30 Tết (tức ngày 4/2) thì mất tích. Đến ngày 7/2 người dân phát hiện thi thể cô gái tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ.

Thi thể nạn nhân được phát hiện tại chuồng gà một ngôi nhà vắng chủ - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng bao gồm:

Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (45 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên). Cả năm đối tượng bị bắt tạm giam để làm rõ tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Đến ngày 21/3 vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm:

Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, ngụ đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Bùi Văn Công, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội che giấu tội phạm.