Vào ngày 21/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ Bùi Văn Công) về tội che giấu tội phạm.

Trong đó, Cầm Văn Chương là một đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay. Được biết, bố Chương là người Thái gốc Sơn La, mẹ Chương là người Kinh quê gốc Thái Bình. Chương đã lập gia đình và có 2 người con. Trước đây người này hành nghề lái xe, sau đó do nghiện ma túy nên bị sa thải. Mặc dù nằm trong diện uống thuốc cai nghiện của xã nhưng Chương vẫn không thể bỏ ma túy.