Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hé lộ lý lịch bất hảo của một trong ba nghi phạm mới bị bắt

Xã hội 22/03/2019 17:03

Cầm Văn Chương là một trong ba nghi phạm mới bị bắt trong vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào ngày 30 Tết. Đối tượng này đã kết hôn và có 2 người con, tuy nhiên mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng trên vai người vợ vì Chương nghiện ma túy.

Vào ngày 21/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ Bùi Văn Công) về tội che giấu tội phạm.

Trong đó, Cầm Văn Chương là một đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay. Được biết, bố Chương là người Thái gốc Sơn La, mẹ Chương là người Kinh quê gốc Thái Bình. Chương đã lập gia đình và có 2 người con. Trước đây người này hành nghề lái xe, sau đó do nghiện ma túy nên bị sa thải. Mặc dù nằm trong diện uống thuốc cai nghiện của xã nhưng Chương vẫn không thể bỏ ma túy.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hé lộ lý lịch bất hảo của một trong ba nghi phạm mới bị bắt - Ảnh 1
Tại địa phương, đối tượng Cầm Văn Chương chưa có tiền án tiền sự nhưng nghiện ma túy và hay ăn cắp vặt - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, ông Quàng Văn Dọn, Chủ tịch UBND xã Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết bố Chương đã mất cách đây nhiều năm. Từ đó đến nay, đối tượng này sống với mẹ và anh trai. Tại địa phương, mặc dù đối tượng này chưa có tiền án tiền sự nhưng lại lêu lổng, chơi bời, thường xuyên ăn cắp vặt để có tiền mua ma túy. Gánh nặng kinh tế trong nhà đều do một mình vợ Chương gánh vác nên gia đình thuộc diện khó khăn.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hé lộ lý lịch bất hảo của một trong ba nghi phạm mới bị bắt - Ảnh 2

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hé lộ lý lịch bất hảo của một trong ba nghi phạm mới bị bắt - Ảnh 3
Chân dung 8 nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng. Theo đó, Bùi Văn Công cùng 6 tên đồng bọn thực hiện hành vi bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nạn nhân. Trong khi đó, Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm.

Vợ Bùi Văn Công ít nhất 2 lần nhìn thấy nữ sinh giao gà bị giở trò đồi bại trong nhà mình

Vợ Bùi Văn Công ít nhất 2 lần nhìn thấy nữ sinh giao gà bị giở trò đồi bại trong nhà mình

Không chỉ hiếp dâm nữ sinh Cao Thị Mỹ D. tại căn nhà hoang và trên xe tải, các đối tượng còn đưa nạn nhân về nhà của Bùi Văn Công thực hiện hành vi đồi bại. Vợ của Công đã 2 lần bắt gặp và chứng kiến sự việc nhưng lại che giấu.

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