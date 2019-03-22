Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố thêm 3 nghi phạm mới.

Theo đó, vào ngày 21/3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ Bùi Văn Công) về tội che giấu tội phạm.

Chân dung 3 nghi phạm mới bị Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ - Ảnh: CAND

Trước đó, nghi phạm Bùi Thị Kim Thu là người đã giả vờ tình cờ phát hiện thi thể nạn nhân C.T.M.D (22 tuổi) vào mùng 3 Tết rồi báo công an.

Theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật, vào ngày 13/2, một người dân vô tình ghi lại đoạn clip công an đến nhà Bùi Văn Công khám chiếc xe tải. Lúc này nghi phạm Chương và Thu cũng có mặt. Cả hai đều tỏ vẻ rất bình thản.

Như thông tin trước đó đã đưa, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại C.T.M.D gồm: Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên). Cả năm người bị bắt tạm giam để làm rõ tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Chân dung 5 nghi phạm bị bắt trước đó - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ nữ sinh giao gà. Trong số đó có 7 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nạn nhân. Riêng đối tượng Bùi Thị Kim Thu, vợ của Bùi Văn Công là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm.

Thêm ba người bị bắt trong vụ sát hại thiếu nữ giao gà ở Điện Biên Công an tỉnh Điện Biên xác định thêm hai người có hành vi hiếp dâm thiếu nữ đi giao gà ngày 30 Tết.

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