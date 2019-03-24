Lời càu nhàu của Bùi Kim Thu khi chứng kiến nữ sinh giao gà bị hãm hiếp: ‘Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao’

Xã hội 24/03/2019 14:43

Chứng kiến cảnh nữ sinh giao gà bị hãm hiếp ngay trong buồng ngủ của mình, Bùi Kim Thu không ngăn cản hay giúp đỡ nạn nhân mà chỉ lên tiếng đuổi đồng bọn của chồng ra khỏi đó.

Hôm qua (23/3), cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà của Bùi Văn Công và Bùi Kim Thu ở Đội 11, xã Thanh Nưa. Nơi này được nhận định là hiện trường chính vụ án qua lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật, đối tượng Bùi Kim Thu đã 2 lần chứng kiến cảnh nữ sinh C.T.M.D bị chồng và nhóm đồng phạm giở trò đồi bại. Tuy nhiên người phụ nữ này không ngăn cản hay tố giác tội phạm.

Cụ thể, Thu đã nhìn thấy nhóm đối tượng hãm hiếp nạn nhân vào tối 30 Tết (ngày 4/2/2019) và tối mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5/2) sau khi các đối tượng này sử dụng ma túy.

Lời càu nhàu của Bùi Kim Thu khi chứng kiến nữ sinh giao gà bị hãm hiếp: ‘Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao’ - Ảnh 1
Cơ quan chức năng kiểm tra nhà của vợ chồng Bùi Văn Công - Ảnh: Internet

Vào tối mùng 1 Tết, chứng kiến cảnh Phạm Văn Nhiệm hãm hiếp nạn nhân trong buồng của mình, Bùi Kim Thu chỉ lên tiếng càu nhàu: “Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao” và không có hành động gì thêm.

Sau đó, đối tượng Thu đã giả vờ là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân và tung hỏa mù khiến công tác điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Được biết, tại cơ quan điều tra vợ chồng Bùi Văn Công và Bùi Kim Thu đều khai báo quanh co nhằm chối tội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác nhận đã đủ chứng cứ chứng minh tội ác của nhóm nghi phạm này.

Như thông tin trước đó đã đưa, sau khi nữ sinh C.T.M.D (22 tuổi) lái xe máy mang gà giao cho một người đàn ông vào chiều 30 Tết (tức ngày 4/2) thì mất tích. Đến ngày 7/2 người dân phát hiện thi thể cô gái tại khu vực chăn nuôi của một gia đình vắng chủ.

Lời càu nhàu của Bùi Kim Thu khi chứng kiến nữ sinh giao gà bị hãm hiếp: ‘Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao’ - Ảnh 2
Chân dung 8 nghi phạm bị bắt trong vụ án - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng bao gồm:

Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (45 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên). Cả năm đối tượng bị bắt tạm giam để làm rõ tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Đến ngày 21/3 vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm:

Phạm Văn Dũng (47 tuổi, ở đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Cầm Văn Chương (45 tuổi, ngụ đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Bùi Văn Công, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội che giấu tội phạm.

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Cầm Văn Chương là một trong ba nghi phạm mới bị bắt trong vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào ngày 30 Tết. Đối tượng này đã kết hôn và có 2 người con, tuy nhiên mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng trên vai người vợ vì Chương nghiện ma túy.

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