Chân dung gã thanh niên tháo chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân sau khi hiếp dâm bất thành

Tin nóng 24/03/2019 11:01

Bị nạn nhân chống cự, tri hô cầu cứu, nam thanh niên bỏ chạy trong tình trạng không kịp mặc quần áo.

Hôm qua (23/3), Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Phúc (24 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên) về hành vi Hiếp dâm.

Trước đó 3 ngày, Phúc đi ngang qua nhà trọ thuộc phường Đông Xuyên thì phát hiện một người phụ nữ tên M. (28 tuổi) đang nằm ngủ. Nhìn thấy cô gái nằm ngủ mà không khóa cửa, Phúc bước vào, dùng dao khống chế nạn nhân với ý định cưỡng hiếp.

Chân dung gã thanh niên tháo chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân sau khi hiếp dâm bất thành - Ảnh 1
Chân dung thanh niên hiếp dâm bất thành, bị truy đuổi trong tình trạng khỏa thân - Ảnh: Internet

Lúc này, chị M. tỉnh dậy chống cự, lấy được con dao trên tay Phúc và hô hoán cầu cứu. Bị phát hiện, nghi can hoảng hốt tháo chạy trong tình trạng khỏa thân.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ Phúc. Qua quá trình xét nghiệm, thanh niên này dương tính với chất ma túy.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ hiếp dâm gây rúng động dư luận. Gần đây nhất, một thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể khiến dư luận bàng hoàng.

Thiếu nữ 17 tuổi bị hiếp dâm tập thể

Vào ngày 30/1 vừa qua, Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can Nguyễn Tài Ninh (23 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Văn Đức (23 tuổi, Thanh Hóa) để điều tra tội Hiếp dâm.

Trước đó vào tối 22/1, hai đối tượng này cùng với nhóm bạn mới quen, trong có đó có một thiếu nữ 17 tuổi, cùng nhau uống rượu tại quán ốc. Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục rủ nhau đi ăn chân gà.

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, cả nhóm đi thuê phòng ngủ. Lúc này Ninh đưa tiền cho đối tượng Đức mua ma túy đá về phòng sử dụng rồi rủ thiếu nữ 17 tuổi mới quen sử dụng ma túy đá và giao cấu nhưng bị nạn nhân từ chối.

Dù bị từ chối, Đức vẫn khống chế và cưỡng hiếp thiếu nữ này. Ngay sau đó, Ninh từ ngoài hành lang vào tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân.

Nhận được tin báo từ nạn nhân, cơ quan chức năng nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Đức và Ninh đã thừa nhận hành vi của mình. 

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