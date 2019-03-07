Chân dung nhóm ‘hot boy mạng’ hiếp dâm tập thể bé gái 14 tuổi

Tin nóng 07/03/2019 10:56

Sau nhiều lần trò chuyện, tán tỉnh, M. đã nhận lời đi chơi với nhóm bạn trai quen trên mạng và bị hiếp dâm tập thể.

Mới đây, Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã bắt tạm giam, khởi tố 6 thanh niên về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo đó vào cuối tháng 2/2019, Công an thành phố Lạng Sơn đã tiếp nhận đơn tố giác của em N.T.M (sinh năm 2005, cư trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc bị một số thanh niên ở Lạng Sơn cưỡng hiếp.

Trước đó, M. có kết bạn với một vài “hot boy” ở Lạng Sơn qua Facebook. Sau nhiều lần trò chuyện, tán tỉnh, những thanh niên này mời M. lên Lạng Sơn tham gia chơi hội.

Chân dung nhóm ‘hot boy mạng’ hiếp dâm tập thể bé gái 14 tuổi - Ảnh 1
Nhóm thanh niên tham gia hiếp dâm M. - Ảnh: Internet

Vì nhẹ dạ, M. đã nhận lời lên chơi. Tại đây, M. được Nguyễn Ngọc Chinh (sinh năm 2001, trú tại Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Ngô Tuấn Hùng (sinh năm 1999), Vũ Huân (sinh năm 1997), Hoàng Minh Quân và Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1996, là 2 anh em sinh đôi), La Thanh Cầu (sinh năm 1993, đều trú tại TP. Lạng Sơn) đưa đi chơi, uống rượu.

Sau đó, lợi dụng lúc M. say rượu nhóm thanh niên này đã thay nhau giao cấu nhiều lần với nạn nhân, theo Tiền Phong.

Gần đây có không ít trường hợp các cô gái gặp bạn trai quen qua mạng và bị hiếp dâm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Vào tháng 1 vừa qua, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Vũ Thành Đạt (sinh năm 1993, trú tại thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó vào ngày 28/12/2018, cơ quan Công an huyện Bình Giang nhận được đơn trình báo của N.T.H. (sinh năm 2001, trú tại TP. Hải Dương) về việc bị Vũ Thành Đạt xâm hại tình dục.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và triệu tập đối tượng.

Tại đây, Đạt khai nhận vào tối 24/12/2018, Đạt có chở H. về huyện Bình Giang để đi chơi Giáng sinh. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày hôm sau, đối tượng này chở H. vào nhà nghỉ nhưng H. không đồng ý.

Sau đó, thanh niên này đã chở H. đến cánh đồng thuộc xã Tráng Liệt và xâm hại tình dục.

Được biết Đạt và H. quen nhau qua Facebook. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai mới bắt đầu đi chơi với nhau.

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