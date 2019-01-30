Gạ tình không được, Đức khống chế nạn nhân để hiếp dâm. Sau đó, Ninh xông vào tiếp tục cưỡng hiếp nạn nhân.

Hôm nay (30/1), trao đổi với báo chí, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài Ninh (23 tuổi) và Phạm Văn Đức (23 tuổi) để điều tra về tội hiếp dâm.

Theo đó, vào đêm 22/1, Ninh, Đức rủ nhóm bạn mới quen cùng đi chơi, trong đó có một thiếu nữ mới 17 tuổi.

Cô gái 17 tuổi bị bạn mới quen hiếp dâm trong nhà nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau thuê nhà nghỉ để ngủ. Lúc này Ninh đưa tiền cho Đức đi mua ma túy đá về sử dụng. Khi trong phòng vắng người, Đức gạ tình cô gái 17 tuổi nhưng bất thành. Dục vọng nổi lên, Đức khống chế nạn nhân và hiếp dâm bằng được.

Sau đó, Ninh xông vào phòng tiếp tục cưỡng hiếp nạn nhân. Cô gái đã tới cơ quan chức năng trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, Đức và Ninh đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Thời gian qua xảy ra khá nhiều vụ hiếp dâm gây chấn động dư luận.

Nhóm trộm chó hiếp dâm tập thể 2 thiếu nữ

Tối 3/1/2018, trên đường về nhà sau khi trộm được 2 con chó, nhóm đối tượng Lê Minh Đức (25 tuổi), Kiều Văn Tùng (27 tuổi), Lê Hoài Nam (23 tuổi) cùng Tạ Văn Đạt nhìn thấy hai cô gái đi cùng một thanh niên khác trên đường.

Hai cô gái bị nhóm trộm chó ép lên xe chở đi hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy, nhóm của Đạt chạy lên rút dao đe dọa đuổi thanh niên kia đi rồi ép hai cô gái lên xe đưa đến nơi vắng vẻ thay nhau cưỡng hiếp.

Sau khi bị xâm hại, các nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Trong số các nạn nhân có một người mới 16 tuổi.

Hà Nội: Nhóm trộm chó ép 2 thiếu nữ lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể Sau khi trộm được hai con chó, trên đường về nhà nhìn thấy hai cô gái trên đường, nhóm trộm chó ép cả hai lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-tinh-bat-thanh-hai-thanh-nien-thay-nhau-hiep-dam-thieu-nu-17-tuoi-trong-nha-nghi-313536.html