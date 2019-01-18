Hà Nội: Nhóm trộm chó ép 2 thiếu nữ lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể

Xã hội 18/01/2019 11:17

Sau khi trộm được hai con chó, trên đường về nhà nhìn thấy hai cô gái trên đường, nhóm trộm chó ép cả hai lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể.

Trao đổi với báo chí, Công an Hà Nội cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 3 đối tượng Lê Minh Đức (25 tuổi), Kiều Văn Tùng (27 tuổi) và Lê Hoài Nam (23 tuổi), cùng ngụ huyện Phúc Thọ về tội hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Riêng bị can Tạ Văn Đạt đang bỏ trốn nên cơ quan công an tách rút hồ sơ, bắt được sẽ xử lý sau.

Theo đó, tối 3/1/2018, sau khi trộm được hai con chó, cả nhóm rủ nhau về. Trên đường về, nhìn thấy hai cô gái đang đi cùng một thanh niên khác, cả bọn nảy sinh ý định trêu ghẹo.

Hà Nội: Nhóm trộm chó ép 2 thiếu nữ lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể - Ảnh 1
Hai thiếu nữ bị nhóm trộm chó ép lên xe rồi chở đến nơi vắng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Vừa chạy xe tới nơi, nhóm Đạt rút dao ra đe dọa đuổi thanh niên đi cùng hai cô gái đi nơi khác. Sau đó, chúng ép cả hai lên xe, đưa đến nơi vắng rồi thay nhau cưỡng hiếp. Sau khi bị xâm hại, hai nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Trong số các nạn nhân có 1 người mới 16 tuổi.  

Thời gian qua xảy ra khá nhiều vụ hiếp dâm gây chấn động dư luận.

Nữ sinh lớp 8 bị hai thanh niên hiếp dâm

Sáng 17/1, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã bắt khẩn cấp hai đối tượng có hành vi hiếp dâm một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10/1, Công an huyện Phú Thiện nhận được trình báo từ người thân của bé N. (sinh năm 2004, học sinh lớp 8) về việc bé bị xâm hại tình dục.

Hà Nội: Nhóm trộm chó ép 2 thiếu nữ lên xe, đưa đến chỗ vắng hiếp dâm tập thể - Ảnh 2
Chân dung hai gã thanh niên hiếp dâm nữ sinh lớp 8 - Ảnh: Internet

Theo đó, N. quen biết hai thanh niên Trịnh Xuân Lập (sinh 2001) và Hoàng Văn Bình (sinh năm 1998 cùng trú tại làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) qua mạng xã hội. Vào ngày 9/1, hai thanh niên này rủ bé N. đi chơi cùng rồi chở đến nơi vắng vẻ để cưỡng hiếp.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp hai đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, Lập và Bình đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

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