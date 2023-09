Sau khi uống rượu say, đối tượng Cao lẻn vào nhà hàng xóm bóp cổ bé gái 12 tuổi đến chết rồi hiếp dâm.

Sáng 13/1, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối tượng Lý Văn Cao (sinh năm 1973, trú tại thôn Nà Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào ngày 10/1 sau khi uống rượu say, đối tượng Cao đã trèo vào nhà hàng xóm, trốn dưới gầm giường phòng ngủ của em H.T.C. (12 tuổi). Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chờ C. ngủ say, Cao bò ra ngoài, dùng tay bóp cổ nạn nhân đến khi tắt thở rồi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Cao lau sạch dấu vết tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Đối tượng Cao tại cơ quan điều tra - Ảnh: NLĐ

Sáng hôm sau, người thân bé C. phát hiện sự việc và trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Được biết Cao đã có gia đình và có 4 người con. Tại địa phương, đối tượng thường xuyên uống rượu, cãi nhau với hàng xóm nhưng chưa có tiền án tiền sự.

Về phần nạn nhân, em là học sinh khá giỏi đang học lớp 6 Trường THCS xã Nam Quan (Lộc Bình). Được biết cha mẹ C. đã ly hôn, cả hai đều đi làm ăn xa. C. sống với anh trai còn ông bà nội ở nhà bên cạnh. C. rất hiền lành và ngoan ngoãn, được mọi người hết lời khen ngợi. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì C. nằm ngủ trong phòng riêng nên không ai hay biết.

