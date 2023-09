“Sản phụ đó đi vệ sinh thì bị thanh niên nhìn lầm, tưởng vợ anh ta nên định hành hung. Mọi người phát hiện vụ việc nên báo công an. Hiện công an đã làm việc với thanh niên đó, đồng thời đến bệnh viện lấy thông tin, phục vụ xác minh, điều tra”, vị này chia sẻ với Vietnamnet.

Lãnh đạo bệnh viện còn cho biết thêm, sự việc xảy ra vào tối 3/3 vừa qua. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra và tạm giữ người đàn ông này. Được biết người này có biểu hiện về vấn đề thần kinh.

Trước đó đã có không ít lần trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Nhiều người cho rằng mạng xã hội là do môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hầu hết những đối tượng cố tình tung tin giả lên mạng xã hội đều bị cơ quan công an xử lý.

Những bức ảnh được cho là chụp tại hiện trường - Ảnh: Internet

Quy định của Bộ luật Hình sự 2015 Điều 288: Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này;

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;

g) Dẫn đến biểu tình.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.