Ba người phụ nữ đến xã Nghi Yên thuê ki ốt trên đồi thông để hành nghề mại dâm khiến người dân xung quanh bức xúc.

Sáng nay (25/3), ông Đậu Xuân Luân - Chủ tịch HĐND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh nghệ An) cho biết chính quyền địa phương vừa bắt quả tang 3 người phụ nữ thuê ki ốt trên đồi thông để bán dâm.

Trước đó, người dân phản ánh trên địa bàn xã Nghi Yên xuất hiện nhiều đối tượng từ nơi khác đến thuê một số ki ốt và có biểu hiện hoạt động đồi bại khiến mọi người bức xúc.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Công an xã Nghi Yên kiểm tra đột xuất 4 ki ốt trên lúc 17 giờ ngày 19/3. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 ki ốt đang có hoạt động mua bán dâm.

Các đối tượng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán dâm - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo lời khai, ki ốt thứ nhất là của Tăng Thị A. (39 tuổi, trú xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu) thuê để ở. Lực lượng chức năng bắt quả tang A. đang bán dâm cho Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú xã Nghi Long). Ki ốt thứ hai là của Bùi Thị P. (51 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) thuê, người phụ nữ này bị phát hiện đang bán dâm cho Nguyễn Văn H. (39 tuổi, trú xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc). Trong ki ốt còn có Lương Thị H. cũng khai nhận làm nghề bán dâm.

Các đối tượng đã thỏa thuận mua bán dâm với giá 150.000 đồng/lượt. Tang vật thu giữ gồm 97 bao cao su, 1 viên thuốc màu trắng nghi là thuốc tránh thai khẩn cấp và 150.000 đồng tiền mặt.

Tăng Thị A. là đối tượng có tiền án, năm 2017 từng bị phạt tù 15 tháng về tội chứa chấp mại dâm.

Công an huyện Nghi Lộc tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm. Công an huyện cũng yêu cầu chính quyền xã Nghĩa Yên trục xuất những đối tượng hoạt động mại dâm ra khỏi địa bàn.

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