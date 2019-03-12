Cha pha thuốc diệt cỏ vào nước cho con 5 tuổi uống rồi tự tử

Xã hội 12/03/2019 18:06

Cha pha thuốc diệt cỏ vào nước đưa cho con trai uống rồi uống luôn phần còn lại để tự tử. Hiện cả hai cha con đã được bệnh viện trả về nhà, tình hình vô cùng nguy kịch.

Mới đây trên địa bàn xã An Tiến, huyện An Lão, TP. Hải Phòng xảy ra vụ việc hai cha con uống thuốc diệt cỏ tự tử. Tuy được phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu, chiều nay (11/3) nạn nhân đã được trả với nhà với tiên liệu xấu. Ông Bùi Văn Bút - Chủ tịch UBND xã An Tiến đã xác nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng 6/3, anh L.V.Tr. (SN 1988, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão) lấy thuốc diệt cỏ pha với nước rồi đưa cho con trai 5 tuổi là cháu L.B.T.N. uống. Sau khi con uống xong, anh Tr. cũng uống nốt phần thuốc diệt cỏ còn lại.

Ngay sau đó, người thân phát hiện và đưa hai cha con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Chiều 6/3, anh Tr. được bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. 

Tuy nhiên, do tiên liệu xấu, hiện hai cha con anh Tr. đã được đưa về nhà với sức khỏe rất nguy kịch.

Cha pha thuốc diệt cỏ vào nước cho con 5 tuổi uống rồi tự tử - Ảnh 1
Cha pha thuốc diệt cỏ vào nước cho con uống rồi uống nốt phần còn lại nhằm tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo từ người dân, Công an huyện An Lão vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo bà con hàng xóm, có thể vì mâu thuẫn gia đình nên anh Tr. đã làm chuyện dại dột.

Trước khi xảy ra sự việc, anh Tr. là tài xế container trên địa bàn thành phố, kinh tế gia đình tuy không giàu có nhưng cũng khá ổn định. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai.

Trước đây tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cũng xảy ra vụ việc mẹ dùng thuốc diệt cỏ tự tử cùng hai con gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 28/10, chị L.T.S. và chồng là anh V.Đ.C. (SN 1978, ngụ xã Quảng Hải) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, chị S. đã bỏ thuốc diệt cỏ vào sữa cho 2 con uống. Sau đó, chị cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng được người thân và hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vì ngộ độc quá nặng, bé V.Đ.T. (4 tuổi) qua đời vào ngày 31/10. Bản thân chị S. và con gái lớn cũng ngộ độc nặng.

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