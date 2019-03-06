Chân dung người đàn ông đổ thuốc diệt cỏ vào miệng vợ cũ vì không đòi được tiền

Vì mâu thuẫn tiền bạc, Tuấn dùng thuốc diệt cỏ đổ vào miệng vợ cũ và dùng dao định đâm nạn nhân. Tuy nhiên khi nghe chị van xin, Tuấn không nỡ ra tay.

Chiều qua (5/3), trao đổi với báo chí, Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đã tiếp nhận nghi can Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1985, ngụ xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý giết người xảy ra tại xã Quảng Sơn (Đắk Nông).

Vì mâu thuẫn tiền bạc, Tuấn dùng thuốc trừ sâu đổ vào miệng vợ cũ - Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Tuấn và chị V.T.T.H (sinh năm 1988, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) là vợ chồng, có một người con chung nhưng sau đó đã ly hôn.

Lúc thỏa thuận ly hôn, cả Tuấn và chị H. đều thống nhất gửi con về nhà ngoại nhờ nuôi hộ.

Đến đầu tháng 3 /2019, nghe tin chị H. có người tình mới và đưa con về nhà riêng, Tuấn vô cùng bức xúc vì trong thời gian ly hôn chị H. có nhận một số tiền của chồng cũ để trả nợ và hứa sẽ quay lại.

Đến khoảng 17 giờ chiều 4/3, Tuấn từ Đắk Lắk xuống xã Quảng Sơn để đòi lại tiền đã đưa cho chị H. Trên đường đi, đối tượng có mua một chai thuốc diệt cỏ mang theo.

Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời nên chị H. đã qua cơn nguy kịch - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nhà chị H., Tuấn yêu cầu vợ cũ trả lại số tiền đã đưa thì chị này không đồng ý. Ngay sau đó, Tuấn lấy chai thuốc diệt cỏ đã mua trước đó đổ vào miệng chị H. Đồng thời, người này còn dùng dao định đâm nạn nhân nhưng nghe vợ cũ van xin nên Tuấn không nỡ ra tay.

Phát hiện vụ việc, người nhà đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và thông báo đến cơ quan công an. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị H. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

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