Gia Lai: Cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột hơn 20 lần khiến cháu bé mang thai 7 tháng

Xã hội 26/04/2019 15:11

Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, gã cha đồi bại đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu bé đã mang thai được hơn 7 tháng.

Hôm nay (26/4), Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Rcom Pul (sinh năm 1979, trú tại buôn Thành Công, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng nói, nạn nhân lại chính là con gái ruột của nghi phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8/2018, Rcom Pul cùng con gái ruột là H’C (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) cùng trú tại buôn Thành Công đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy thuộc khu vực núi đá đen, xã Uar, Krông Pa.

Rcom Pul đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Cháu H’C đã kiên quyết chống cự.

Chưa thỏa mãn được dục vọng nên gã cha đồi bại không chịu buông tha. Rcom Pul dùng vũ lực khống chế, đánh đập cháu bé. Hoảng sợ và không còn cách nào khác, H’C đành để cho cha quan hệ tình dục.

Gia Lai: Cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột hơn 20 lần khiến cháu bé mang thai 7 tháng - Ảnh 1
Vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh: minh họa: Internet

Theo Công Lý, trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Rcom Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu H'C đã có bầu. Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân đã mang thai được hơn 7 tháng.

Tháng 10/2018, tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ. 

Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, Vi Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) đã hiếp dâm con gái ruột. Đến khi sự việc bại lộ, cháu bé đã mang thai được 5 tháng.

Nghi can hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi ở Long An có nhiều biểu hiện bất thường tại cơ quan công an

Nghi can hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi ở Long An có nhiều biểu hiện bất thường tại cơ quan công an

Nhân lúc mọi người vắng nhà, Trần Thiện Tánh đã xâm hại con gái ruột 10 tuổi và đe dọa bé gái không được kể chuyện này với ai.

Xem thêm
Từ khóa:   cha hiếp dâm con gái ruột hiếp dâm trẻ em hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản