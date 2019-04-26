Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, gã cha đồi bại đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu bé đã mang thai được hơn 7 tháng.

Hôm nay (26/4), Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Rcom Pul (sinh năm 1979, trú tại buôn Thành Công, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng nói, nạn nhân lại chính là con gái ruột của nghi phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 8/2018, Rcom Pul cùng con gái ruột là H’C (sinh năm 2004) và con trai là G. (SN 2006) cùng trú tại buôn Thành Công đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy thuộc khu vực núi đá đen, xã Uar, Krông Pa.

Rcom Pul đã bất chấp đạo đức và pháp luật, lợi dụng lúc con trai ngủ say để giở trò đồi bại với con gái. Cháu H’C đã kiên quyết chống cự.

Chưa thỏa mãn được dục vọng nên gã cha đồi bại không chịu buông tha. Rcom Pul dùng vũ lực khống chế, đánh đập cháu bé. Hoảng sợ và không còn cách nào khác, H’C đành để cho cha quan hệ tình dục.

Vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh: minh họa: Internet

Theo Công Lý, trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Rcom Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu H'C đã có bầu. Kết quả siêu âm cho thấy nạn nhân đã mang thai được hơn 7 tháng.

Tháng 10/2018, tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cũng xảy ra vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Lợi dụng vợ đi làm ăn xa, Vi Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) đã hiếp dâm con gái ruột. Đến khi sự việc bại lộ, cháu bé đã mang thai được 5 tháng.

Nghi can hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi ở Long An có nhiều biểu hiện bất thường tại cơ quan công an Nhân lúc mọi người vắng nhà, Trần Thiện Tánh đã xâm hại con gái ruột 10 tuổi và đe dọa bé gái không được kể chuyện này với ai.

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