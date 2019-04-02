Nghi can hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi ở Long An có nhiều biểu hiện bất thường tại cơ quan công an

Xã hội 02/04/2019 16:07

Nhân lúc mọi người vắng nhà, Trần Thiện Tánh đã xâm hại con gái ruột 10 tuổi và đe dọa bé gái không được kể chuyện này với ai.

Liên quan đến vụ cha ruột hiếp dâm con gái ở Long An gây rúng động dư luận xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Thiện Tánh (41 tuổi, quê Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) để đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, Tánh khai đã khống chế, xâm hại con gái ruột là bé T. (10 tuổi) khi mọi người đi vắng vào các ngày trung tuần tháng 3. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Tánh đe dọa con gái không được kể chuyện này với ai.

Nghi can hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi ở Long An có nhiều biểu hiện bất thường tại cơ quan công an - Ảnh 1
Cha xâm hại con gái ruột 10 tuổi và đe dọa không được kể với ai - Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày gần đây, vợ Tánh thấy con gái thường có biểu hiện hoảng loạn, khóc lóc khi gặp cha nên gặng hỏi. Được người nhà động viên, bé T. đã kể lại toàn bộ vụ việc. Quá bức xúc trước hành vi thú tính của Tánh, ngày 24/3, người mẹ đã đưa bé gái đến công an tố cáo.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã lấy lời khai, tiến hành giám định với bé gái dưới sự giám sát của gia đình. Trần Thiện Tánh cũng được triệu tập lên công an làm việc. 

Tại trụ sở công an, nghi can liên tục cười, nói bất thường. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang làm thủ tục đưa nghi can sang Trung tâm pháp y tỉnh để giám định tâm thần, trước khi thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Tháng 6/2018, tại Long An cũng xảy ra vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Nạn nhân là bé Tr. (SN 2008, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Bé gái kể với người hàng xóm rằng trong khoảng thời gian dọn về chung sống cùng bố mẹ, em liên tục bị bố ruột là Hồ Văn Hoàng (47 tuổi) hiếp dâm. Cứ mỗi lần nhậu say, người bố ruột lại lôi em vào phòng, bắt cởi hết đồ để xâm hại.

Người hàng xóm đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận thực hiện hành vi đồi bại với con ruột 5 lần. Ngoài con gái của mình, Hoàng còn dụ và xâm hại 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Bà nội bé gái cho biết Hoàng nghiện ngập rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con, lớn tiếng với hàng xóm láng giềng. Dù là đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng bà cũng sẽ không tha thứ cho hành vi đồi bại của Hoàng.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Hoàng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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