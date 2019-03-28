Chân dung hai thanh niên thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi rồi cướp điện thoại

Tin nóng 28/03/2019 17:22

Sau khi đe dọa, đưa bé gái 15 tuổi đến chòi canh rẫy, hai gã thanh niên đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (28/3), Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh Gia Lai, đề nghị truy tố hai đối tượng Ksor Jưh (18 tuổi) và Rô Đô (21 tuổi, cùng trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 12/11/2018, Ksor Jưh và Rô Đô đi uống rượu tại khu vực quảng trường thị xã Ayun Pa (Gia Lai). Sau đó, trên đường đi nhậu về, cả hai gặp Ksor Duy (21 tuổi, trú xã Ia Kdăm) lái xe máy chở R’ô Sáp (17 tuổi, trú xã Chư Mố) và em H.T (15 tuổi, trú tại xã Ia Tul, huyện Ia Pa) đi hướng ngược chiều.

Chân dung hai thanh niên thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi rồi cướp điện thoại - Ảnh 1
Hai thanh niên bắt ép H.T chở đi hiếp dâm, cướp điện thoại - Ảnh: Internet

Lúc này, Jưh nảy sinh ý định xấu với H.T nên đã chạy xe theo, yêu cầu ngừng xe lại. Ngay sau đó, Đô bế H.T lên xe. Nhìn thấy trên tay cô bé có cầm điện thoại, Jưh giật lấy bỏ vào túi quần rồi cả hai chở H.T chạy về hướng xã Chư Mố.

Mặc dù nạn nhân đã la hét, đòi xuống xe nhưng Jưh đe dọa không cho H.T xuống. Sáp và Ksor Duy cũng dùng xe đuổi theo nhưng không kịp.

Sau khi chở H.T đến một căn chòi canh rẫy, hai đối tượng đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Đến sáng hôm sau, cả hai mới chở H.T về nhà. Còn chiếc điện thoại Jưh không trả lại mà đưa cho Đô dùng.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

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