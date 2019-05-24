Vụ kỹ thuật viên bệnh viện bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Bắt cởi quần để chụp X-quang ngực?

Xã hội 24/05/2019 10:30

Bé gái cho biết sau khi chụp X-quang ngực, ông Ch. gọi cháu bé vào phòng trong, bắt cởi quần để khám tiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Liên quan đến vụ việc kỹ thuật viên bệnh viện bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tiến hành giám định, lấy lời khai của bệnh nhân nữ dưới sự giám sát của gia đình.

Theo người thân, do bé gái 13 tuổi (xã Chiềng Khoa, huyện Quỳnh Nhai) bị đau tức ở vùng ngực, ngứa toàn thân nên được gia đình cho đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực. 

Ông Mùa A Ch. (kỹ thuật viên) yêu cầu bệnh nhân cởi áo, đứng áp ngực vào máy chụp X-quang. Sau khi chụp xong, kỹ thuật viên này yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để khám tiếp. 

Khi bé gái vào phòng trong, ông Ch. chốt cửa, yêu cầu cô bé cởi quần và thực hiện hành vi xâm hại, theo Tuổi Trẻ.

Bé gái cho biết ông Ch. đã dùng tay nhét thuốc gì đó vào miệng khiến bé gái cảm thấy nóng rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong, ông Ch. còn xin số điện thoại của cháu bé để "gọi điện xin lỗi".

Vụ kỹ thuật viên bệnh viện bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Bắt cởi quần để chụp X-quang ngực? - Ảnh 1
Khoa chẩn đoán hình ảnh nơi cháu bé 13 tố bị kỹ thuật viên chụp X-quang hiếp dâm - Ảnh: TT

Bà P. (bà nội nạn nhân) là người đưa cháu gái đi khám. Khi thấy cháu đi quá lâu nên bà sốt ruột đi tìm. Tuy nhiên khi đến phòng chụp X-quang, bà P. thấy biển báo cấm nên không dám vào. Đến khi bé gái trở ra với vẻ mặt hoảng hốt, bà gặng hỏi và được cháu kể vừa bị xâm hại.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 21/5, bà nghe tin một kỹ thuật viên bệnh viện bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân 13 tuổi. Rất đông người thân bệnh nhân kéo tới gây mất trật tự bệnh viện. Một cán bộ bệnh viện khác đã bị người dân hành hung vì tưởng lầm là ông Mùa A Ch. Lãnh đạo bệnh viện đã báo sự việc cho công an đến giải quyết. 

Ông Lò Văn P. (ông nội của nạn nhân) cũng cho biết sau khi sự việc bị bại lộ, ông Mùa A Ch. đã gặp ông ở hành lang bệnh viện và xin lỗi gia đình, mong được tha thứ.

Hiện bé gái 13 tuổi vẫn trong tình trạng hoảng loạn, không chịu ăn uống khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi giám định và tiếp tục điều tra vụ việc. 

Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Kỹ thuật viên chụp X-quang bị tố hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) bị tố hiếp dâm bé gái 13 tuổi khi đang chụp X quang phổi cho bệnh nhân này.

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