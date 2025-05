Theo thông tin từ VnExpress, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, trú tại tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; hiện làm việc tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo của một bị hại ở thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp lấy đi nhiều nữ trang, trang sức bằng vàng có giá trị lớn và 1.900 USD tiền mặt.