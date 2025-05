Nữ nhân viên thu 100.000 đồng/xe máy tại bãi giữ xe ở Q.3. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Điều lạ là người phụ nữ này hét giá, thu 100.000 đồng/xe máy, nếu ai không đồng ý trả, người này không cho lấy xe ra. Phẫn nộ trước hành vi "chặt chém", rất đông người dân đã tập trung phản đối, hò hét, 2 bên xảy ra tranh cãi.

Lúc này, lực lượng công an xuất hiện, ghi nhận vụ việc. Thấy lực lượng công an, người dân vỗ tay và la to "thu 100.000 đồng chú ơi, thu 100.000 đồng mỗi xe, có camera kìa chú". Các đoạn clip này đang được lan truyền trên mạng xã hội và rất nhiều người bày tỏ phẫn nộ, bức xúc.