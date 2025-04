Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản xử phạt ông Lương Văn S. với số tiền 5 triệu đồng.

Theo báo Dân Trí, ngày 8/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa lập biên bản xử phạt anh L.V.S. (SN 1999, ở huyện Bát Xát) 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, do có hành vi chở người trên thùng xe bán tải BKS 24C-120.xx, tại khu vực xã Bản Vược, huyện Bát Xát, gây xôn xao dư luận vừa qua.

Trước đó, khoảng 15h ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cháu nhỏ đứng, nhảy trên thùng xe bán tải màu cam, biển kiểm soát 24C-120.xx. Theo cảnh sát, hành vi trên gây phản cảm và nguy hiểm cho các cháu nhỏ khi có sự cố xảy ra trên đường.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, triệu tập người vi phạm để xử lý nghiêm hành vi trên. Tới sáng 8/4, cảnh sát đã triệu tập anh S., là người điều khiển ô tô bán tải nêu trên lên để làm việc. Tại cơ quan công an, anh S. đã nhận thức được hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội tuần tra giao thông phối hợp với Công an xã Bản Vược nhanh chóng điều tra, xác minh, triệu tập và xử lý nghiêm hành vi trên.

Công an làm việc và xử phạt người đàn ông cho con gái cầm vô lăng điều khiển ô tô trên đường Lãnh đạo Cục CSGT đánh giá đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho chính cháu nhỏ và những người tham gia giao thông khác.

