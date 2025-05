10 ngày cuối tháng 4 Âm, 3 con giáp vận trình tươi sáng, phú quý ngập tràn, tài lộc đổ về ào ào, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

May mắn là con giáp này đang chìm đắm trong những ngày tháng vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình yêu của cuộc đời mình. Giữa bản mệnh và nửa kia có sự thấu hiểu và yêu thương nhau, đây chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu của hai người.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện, rất giàu phúc khí. Họ dễ thành công trong suốt cuộc đời của mình, họ sắp sửa đón nhận một giai đoạn cực kỳ may mắn sau ngày này. Thời gian này, người tuổi Hợi sẽ đón nhận vận may lớn trong công việc và tài chính, các ngành nghề của họ dù chính hay phụ đều cho nguồn thu dồi dào, ổn định. Điều này sẽ đảm bảo cho họ có một cuộc sống dư dả và an nhàn.

Về công việc mọi thứ thuận lợi hơn họ nghĩ rất nhiều, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội được thăng tiến, nâng cao vị thế trong công ty, hoặc mở rộng kinh doanh cá nhân. Họ kết giao được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp họ tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường và gia tăng thu nhập.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng sẽ ấm áp và viên mãn trong giai đoạn này. Những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ người bạn đời lý tưởng, còn người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, tình cảm thăng hoa rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ muốn bày tỏ tình yêu với người bạn yêu.

Ngày này tuổi Ngọ có góc nhìn mới lạ trong công danh, có thành tựu hôm nay.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ đang thực hiện nhiều đánh giá cho công việc của bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn chưa muốn làm quen với ai, chỉ chăm lo cho sức khoẻ tinh thần.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tiêu quá lố cho vui chơi, hôm nay làm bù mệt mỏi.

Sức khoẻ: Không nên thức quá khuya, ăn uống quá nhiều cho các bữa tiệc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.