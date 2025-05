Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy 3/5/2025, 3 con giáp may mắn triền miên, giàu nhanh chóng mặt, an nhàn hưởng lộc, nhập hội đại gia bạc tỷ

Bù lại, chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Tý thật may là tiến triển vô cùng thuận lợi. Với các cặp đôi yêu nhau, ngày về chung một nhà có lẽ cũng chẳng còn xa. Người độc thân có thể sẽ có người theo đuổi, nên mở lòng cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là kiểu người nhanh nhẹn, thông minh, linh hoạt và họ có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Thời gian đầu năm họ gặp phải một số khó khăn nhất định, tuy nhiên Mão vẫn không bỏ cuộc.

Từ ngày 3/5 trở đi, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ hơn về công danh và tài lộc. Họ may mắn có được Thực Thần nâng đỡ nên làm gì cũng công thành danh toại. Đặc biệt người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tự do hoặc sáng tạo sẽ gặp nhiều may mắn, kí kết được các hợp đồng giá trị, phát tài nhanh chóng.

Tuyệt vời hơn, họ được sao Thiên Tài soi sáng, cũng góp phần giúp tuổi Mão có cơ hội nhận lộc bất ngờ, họ nhận được khoản tiền từ đầu tư trước đó, thưởng bất ngờ, hoặc may mắn trúng thưởng. Chỉ cần họ biết tận dụng thời cơ, đây sẽ là giai đoạn vàng để tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Bảy 3/5/2025 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu từng bước chọn ra được người bạn muốn làm việc cùng.

Ngày thứ Bảy 3/5/2025 tuổi Sửu có kế hoạch chi tiêu cụ thể, làm việc rõ ràng ai cũng muốn kết hợp cùng bạn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu luôn thấu cảm công việc với người khác, có cách làm sáng tạo.

Tình cảm: Trong tình yêu, nhận ra cần phải tìm hiểu rõ trước những hiểu lầm không đáng có.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nhờ công việc có nhiều thành công, hôm nay đón nhận nhiều tài lộc bất ngờ.

Sức khoẻ: Bảo vệ cơ thể, không nên ăn uống quá nhiều trước khi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.