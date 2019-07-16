Chân dung 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 11 tuổi của bạn sau cuộc nhậu

Xã hội 16/07/2019 10:35

Thấy cửa phòng không đóng, Triệu lẻn vào phòng, khống chế hiếp dâm bé gái 11 tuổi mặc nạn nhân kêu khóc, chống cự.

Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) cho biết đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Trần Văn Triệu (SN 1993, cư trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái trên địa bàn.

Nạn nhân là bé X. (11 tuổi, trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 13/7, Trần Văn Triệu được bố của bé X. mời về nhà ăn cơm trưa, uống rượu.

Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều đi ngủ, bố và mẹ kế của cháu X. ngủ ở một phòng, bé X. và em gái ngủ ở một phòng, còn Trần Văn Triệu ngủ ở ghế ngoài phòng khách.

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Trần Văn Triệu bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bé gái - Ảnh: VTC

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Triệu tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi đi qua phòng hai bé gái thấy cửa không đóng, Triệu mò vào phòng giở trò đồi bại với cháu X. Thấy chị gái bị Triệu khống chế, la hét, em gái nạn nhân chạy ra khỏi phòng hô hoán. Gia đình lập tức tố cáo Triệu lên công an.

Theo chính quyền địa phương, bé X. có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, bé gái ở với mẹ ruột ở xã Mường Nhé. Nhân dịp nghỉ hè, bé sang ở với bố và mẹ kế. Đến chiều 13/7 thì xảy ra vụ việc. 

Hiện cơ quan công an đã đưa cháu bé đi giám định pháp y. Trước đó qua khám sơ bộ thì cháu bé bị rách màng trinh, theo VTC.

Bước đầu, Trần Văn Triệu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Triệu chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự. Hắn rời quê đi làm thợ xây ở Mường Nhé và quen thân với bố cháu X.

Công an huyện Mường Nhé đang tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố Trần Văn Triệu theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

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