Liên quan đến vụ việc người đàn ông hơn 60 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin ông Nguyễn Ngọc Quang (64 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thản) dâm ô bé gái 6 tuổi, gọi ông Quang là ông ngoại nuôi.

Trên Người đưa tin, chị T.T.H.D (37 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh) cho biết con gái út của chị là bé T.K.N (6 tuổi) sau khi bị ông Quang giở trò đồi bại đến giờ vẫn còn sợ hãi. Trước đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị D. cho bé N. theo mình đi bán vé số dạo để mưu sinh. Vào tháng 5/2019, ông Quang có nói với chị D. là thấy hoàn cảnh chị khó khăn nên thương tình, muốn trông bé N. giúp. Thương con nên chị D. đã gửi bé cho vợ chồng ông Quang.

Chân dung ông ngoại nuôi dâm ô bé gái 6 tuổi khiến vùng kín của bé bị tổn thương - Ảnh: Internet

Sau đó, bé N. có kể với mẹ việc bị ông Quang xâm hại nhưng chị D. không tin, thậm chí còn mắng và đánh cháu. Đến khi phát hiện vùng kín con bị tổn thương, chị mới đưa con cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã mời đối tượng Quang về làm việc. Tại đây, bước đầu người này khai nhận lợi dụng lúc không có người đã thực hiện hành vi dâm ô khiến vùng kín của bé N. bị tổn thương.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết bé N. sống cùng mẹ và bà ngoại 85 tuổi. Vì gia cảnh khó khăn nên hai mẹ con phải đi bán vé số dạo. Trong khi đó, ông Quang đang sống cùng vợ và con gái 15 tuổi.

Khởi tố đối tượng nhờ dẫn đường rồi dâm ô bé gái 13 tuổi Thấy bé gái 13 tuổi ra khỏi nhà, đối tượng Bùi Văn Ngọc (SN 1987) trú tại tổ 6, khu 1A, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã nhờ cháu dẫn đường đi tìm người rồi giở trò dâm ô với cháu.

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