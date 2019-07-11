Bé gái 6 tuổi bị ông ngoại nuôi dâm ô: Vùng kín bị tổn thương, nhắc đến nghi phạm là sợ hãi

Xã hội 11/07/2019 10:32

Liên quan đến vụ việc người đàn ông hơn 60 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin ông Nguyễn Ngọc Quang (64 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thản) dâm ô bé gái 6 tuổi, gọi ông Quang là ông ngoại nuôi.

Trên Người đưa tin, chị T.T.H.D (37 tuổi, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh) cho biết con gái út của chị là bé T.K.N (6 tuổi) sau khi bị ông Quang giở trò đồi bại đến giờ vẫn còn sợ hãi. Trước đó, vì hoàn cảnh khó khăn nên chị D. cho bé N. theo mình đi bán vé số dạo để mưu sinh. Vào tháng 5/2019, ông Quang có nói với chị D. là thấy hoàn cảnh chị khó khăn nên thương tình, muốn trông bé N. giúp. Thương con nên chị D. đã gửi bé cho vợ chồng ông Quang.

dam o be gai 1
Chân dung ông ngoại nuôi dâm ô bé gái 6 tuổi khiến vùng kín của bé bị tổn thương - Ảnh: Internet

Sau đó, bé N. có kể với mẹ việc bị ông Quang xâm hại nhưng chị D. không tin, thậm chí còn mắng và đánh cháu. Đến khi phát hiện vùng kín con bị tổn thương, chị mới đưa con cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã mời đối tượng Quang về làm việc. Tại đây, bước đầu người này khai nhận lợi dụng lúc không có người đã thực hiện hành vi dâm ô khiến vùng kín của bé N. bị tổn thương.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết bé N. sống cùng mẹ và bà ngoại 85 tuổi. Vì gia cảnh khó khăn nên hai mẹ con phải đi bán vé số dạo. Trong khi đó, ông Quang đang sống cùng vợ và con gái 15 tuổi.

Khởi tố đối tượng nhờ dẫn đường rồi dâm ô bé gái 13 tuổi

Khởi tố đối tượng nhờ dẫn đường rồi dâm ô bé gái 13 tuổi

Thấy bé gái 13 tuổi ra khỏi nhà, đối tượng Bùi Văn Ngọc (SN 1987) trú tại tổ 6, khu 1A, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã nhờ cháu dẫn đường đi tìm người rồi giở trò dâm ô với cháu.

Xem thêm
Từ khóa:   xâm hại trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản