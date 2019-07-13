Nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình

Xã hội 13/07/2019 18:36

Nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Công an huyện Tiền Hải đang điều tra nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình.

Theo nội dung tố cáo, ông Vũ Đức V. (SN 1952, trú xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải) đã có hành vi hiếp dâm cháu Vũ T.M. (SN 2001, trú tại xã Đông Hoàng) bị khuyết tật loại 4. Người tố cáo chính là mẹ nạn nhân.

Cụ thể, vào sáng 11/7, mẹ cháu M. ra đồng để làm việc. Khi đó chỉ có M. ở nhà chơi với trẻ con hàng xóm. Khi đang chơi ngoài ngõ, cháu M. được ông V. gọi sang nhà chơi. Lúc này, ông V. cũng ở nhà một mình vì vợ đã đi làm đồng.

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Nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình đang được cơ quan công an điều tra làm rõ - Ảnh minh họa: Internet

Khi vào nhà, ông V. được cho là đã có hành vi sờ soạng, cởi quần áo M. ra và thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân đã cố gắng chống cự nhưng không được.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan, triệu tập ông V. về trụ sở làm việc. Hiện đối tượng V. đã được cơ quan công an cho tại ngoại, chờ kết quả điều tra.

Theo chính quyền địa phương, cháu M. mồ côi cha từ nhỏ, nhà có 2 chị em, bản thân M. bị bệnh liên quan đến não từ nhỏ. Hàng tháng M. được hưởng trợ cấp theo chế độ của người khuyết tật lại 4.

Hiện Công an huyện Tiền Hải đang khẩn trương điều tra làm rõ nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình.

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