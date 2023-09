Trong lúc quẫn trí vì mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ôm con gái ra cầu Nhật Tân định nhảy cầu tự tử.

Khoảng 7 giờ sáng nay (15/7), tại cầu Nhật Tân (TP. Hà Nội) xảy ra vụ việc cha ôm con định nhảy cầu tự tử khiến nhiều người xôn xao.

Theo một số nhân chứng, khi thấy người đàn ông có biểu hiện bất thường ôm đứa trẻ ngồi cạnh lan can cầu đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát 113.

Nhận được tin báo, lực lượng 113 có mặt ở hiện trường, phát hiện một người đàn ông bế cháu bé khoảng 7 tháng tuổi ngồi gần lan can cầu, trạng thái tinh thần biểu lộ rõ sự suy sụp, không minh mẫn. Lực lượng chức năng đã khuyên giải và đưa người đàn ông này cùng cháu bé về trụ sở Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Tại đây, người đàn ông nói mình tên Q. (30 tuổi, quê ở huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Trong lúc quẫn trí vì mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ôm con gái ra cầu Nhật Tân định nhảy cầu tự vẫn.

Hiện Công an phường Phú Thượng đang động viên tinh thần anh Q. và liên hệ người nhà để đưa cha con anh về nhà.

Bố ôm con định nhảy cầu tự tử được lực lượng công an can thiệp kịp thời - Ảnh: Internet

Trước đây cũng từng xảy ra vụ việc mẹ ôm con tự tử ở cầu Chương Dương (Hà Nội) khiến dân tình xôn xao.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người dân phát hiện một cô gái ôm con nhỏ đứng khóc trên lan can cầu nên báo công an.

Theo tìm hiểu, cô gái trẻ xảy ra cãi vã với chồng nên bế con nhảy xuống xe máy. Người chồng trong lúc tức giận đã vô tâm bỏ lại vợ con và đi về nhà.

Cô gái trẻ sau khi khóc lóc một lúc lâu đã nghĩ quẩn, bế con định trèo qua lan can nhảy xuống sông Hồng, may mắn được CSGT can thiệp kịp thời. Sau khi nghe tin, người chồng đã đến đón vợ con về.

