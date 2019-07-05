Bị gia đình cấm kết hôn do chưa đủ tuổi, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử

Xã hội 05/07/2019 10:10

Muốn kết hôn nhưng không được gia đình chấp nhận vì chưa đủ tuổi, đôi nam nữ SN 2002 và 2003 rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.

Khoảng 15 giờ chiều 3/7, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra vụ đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn) và em Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi).

Theo chính quyền xã Nậm Càn, Và Y Ua và Vừ Bá Nênh có quan hệ yêu đương, muốn kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì cả hai chưa đủ tuổi. Chiều 3/7, đôi nam nữ đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón để tự sát.

Trước khi thực hiện hành động dại dột này, Ua chụp ảnh mình đang ăn lá ngón và đăng lên trang facebook cá nhân để vĩnh biệt người thân. 

an la ngon tu tu
Bị cấm yêu, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Khi đọc được dòng trạng thái của Ua và hình ảnh trên facebook, người nhà hoảng hốt đến trụ sở nhờ chính quyền xã nhờ cứu giúp.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong do ăn lá ngón. Còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó vì bị nhiễm độc quá nặng.

Sáng 4/7, bà con dân bản và gia đình đã tổ chức mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Chồng đun nước lá ngón cho 3 con uống vì vợ đòi triệt sản: Lời kể hãi hùng của người vợ

Chồng đun nước lá ngón cho 3 con uống vì vợ đòi triệt sản: Lời kể hãi hùng của người vợ

Vì không cho vợ triệt sản, người chồng đã pha nước lá ngón cho 3 con uống khiến 1 bé tử vong thương tâm. Sự việc khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   đôi nam nữ tự tử lá ngón

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản