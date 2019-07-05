Muốn kết hôn nhưng không được gia đình chấp nhận vì chưa đủ tuổi, đôi nam nữ SN 2002 và 2003 rủ nhau lên rừng ăn lá ngón tự tử.

Khoảng 15 giờ chiều 3/7, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra vụ đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn) và em Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi).

Theo chính quyền xã Nậm Càn, Và Y Ua và Vừ Bá Nênh có quan hệ yêu đương, muốn kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì cả hai chưa đủ tuổi. Chiều 3/7, đôi nam nữ đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón để tự sát.

Trước khi thực hiện hành động dại dột này, Ua chụp ảnh mình đang ăn lá ngón và đăng lên trang facebook cá nhân để vĩnh biệt người thân.

Bị cấm yêu, đôi nam nữ ăn lá ngón tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Khi đọc được dòng trạng thái của Ua và hình ảnh trên facebook, người nhà hoảng hốt đến trụ sở nhờ chính quyền xã nhờ cứu giúp.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong do ăn lá ngón. Còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó vì bị nhiễm độc quá nặng.

Sáng 4/7, bà con dân bản và gia đình đã tổ chức mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

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