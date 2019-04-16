Theo cáo trạng, do bực tức chuyện Đỗ Văn Hòa (chồng Hoa) nhiều lần gửi tiền cho con riêng là cháu Đỗ Đài Trang (sinh năm 2000, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nên Hoa nảy sinh ý định đầu độc chồng bằng cách trộn lá ngón vào thức ăn.

Hôm nay (16/4), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thị Hoa (36 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội Giết người. Hoa đã đầu độc chồng bằng lá ngón khiến dư luận Bình Phước xôn xao trong thời gian vừa qua.

Tối 11/8/2018, Hòa nói sẽ tiếp tục gửi tiền cho con riêng ở quê nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Đến khoảng 6 giờ ngày 12/8/2018, Hoa đi mua thịt lợn và khổ qua về nấu canh.

Ngày 30/7/2018, Hoa đến gặp Mã Thị Tẩu (ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) nhờ mua giùm lá ngón. Hoa nói dối rằng mua lá ngón về để trị ngứa đầu và đưa cho Tẩu 500 ngàn đồng. Sau khi mua được 0,5 kg lá ngón từ Tẩu, Hoa đem về nhặt bỏ thân và cành, còn lá bỏ vào bịch nilon đem cất giấu ở hàng rào.

Hoa băm nhuyễn khoảng 10 lá ngón trộn vào thịt xay rồi nhồi vào trái khổ qua. Số lá ngón còn lại Hoa vứt ở cạnh suối gần nhà.

Bực tức vì chồng gửi tiền nuôi con riêng, vợ đầu độc bằng món khổ qua nhồi lá ngón - Ảnh: Internet

Khoảng 17 giờ, Hòa đi làm rẫy về. Hoa dọn cơm có chén canh khổ qua mang ra cho chồng ăn. Sau khi ăn khoảng 10 phút, Hòa thấy chóng mặt, nôn ói liên tục và được Hoa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi tới Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ, niêm phong thức ăn anh Hòa còn lại để tiến hành trưng cầu giám định. Còn Hoa đã nhanh chân bỏ trốn về Phú Thọ.

Ngày 21/8, sau một thời gian lẩn trốn, biết không thoát tội, đối tượng đã đến Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi đầu độc chồng bằng lá ngón. Sau đó, Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Hoa vào Bình Phước để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, nguyên nhân gây án một phần do không có trình độ học vấn, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã tuyên phạt Hoa 14 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 346 triệu đồng.