Bực tức vì chồng gửi tiền nuôi con riêng, vợ đầu độc bằng món khổ qua nhồi lá ngón

Xã hội 16/04/2019 15:52

Sau khi ăn món khổ qua nhồi lá ngón của vợ khoảng 10 phút, anh Hòa thấy chóng mặt, nôn ói liên tục và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hôm nay (16/4), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Thị Hoa (36 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội Giết người. Hoa đã đầu độc chồng bằng lá ngón khiến dư luận Bình Phước xôn xao trong thời gian vừa qua.

Theo cáo trạng, do bực tức chuyện Đỗ Văn Hòa (chồng Hoa) nhiều lần gửi tiền cho con riêng là cháu Đỗ Đài Trang (sinh năm 2000, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nên Hoa nảy sinh ý định đầu độc chồng bằng cách trộn lá ngón vào thức ăn.

Ngày 30/7/2018, Hoa đến gặp Mã Thị Tẩu (ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) nhờ mua giùm lá ngón. Hoa nói dối rằng mua lá ngón về để trị ngứa đầu và đưa cho Tẩu 500 ngàn đồng. Sau khi mua được 0,5 kg lá ngón từ Tẩu, Hoa đem về nhặt bỏ thân và cành, còn lá bỏ vào bịch nilon đem cất giấu ở hàng rào.

Tối 11/8/2018, Hòa nói sẽ tiếp tục gửi tiền cho con riêng ở quê nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Đến khoảng 6 giờ ngày 12/8/2018, Hoa đi mua thịt lợn và khổ qua về nấu canh. 

Hoa băm nhuyễn khoảng 10 lá ngón trộn vào thịt xay rồi nhồi vào trái khổ qua. Số lá ngón còn lại Hoa vứt ở cạnh suối gần nhà.

Bực tức vì chồng gửi tiền nuôi con riêng, vợ đầu độc bằng món khổ qua nhồi lá ngón - Ảnh 1
Bực tức vì chồng gửi tiền nuôi con riêng, vợ đầu độc bằng món khổ qua nhồi lá ngón - Ảnh: Internet

Khoảng 17 giờ, Hòa đi làm rẫy về. Hoa dọn cơm có chén canh khổ qua mang ra cho chồng ăn. Sau khi ăn khoảng 10 phút, Hòa thấy chóng mặt, nôn ói liên tục và được Hoa đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi tới Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ, niêm phong thức ăn anh Hòa còn lại để tiến hành trưng cầu giám định. Còn Hoa đã nhanh chân bỏ trốn về Phú Thọ.

Ngày 21/8, sau một thời gian lẩn trốn, biết không thoát tội, đối tượng đã đến Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi đầu độc chồng bằng lá ngón. Sau đó, Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Hoa vào Bình Phước để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, nguyên nhân gây án một phần do không có trình độ học vấn, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã tuyên phạt Hoa 14 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 346 triệu đồng.

TP.HCM: Đã bắt được gã anh rể đồi bại, cưỡng bức em vợ là du học sinh Mỹ

TP.HCM: Đã bắt được gã anh rể đồi bại, cưỡng bức em vợ là du học sinh Mỹ

Sau khi cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đối tượng Cự vì có hành vi hiếp dâm em vợ, Cự đã lẩn trốn và bị bắt tại một căn nhà ở quận 7 (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giết chồng giết người hạ độc thức ăn vợ đầu độc chồng lá ngón

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản