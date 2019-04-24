Không đồng ý cho vợ triệt sản, người chồng đã dùng lá ngón hạ độc 3 đứa con nhỏ khiến một bé tử vong thương tâm.

Chiều qua (23/4), trao đổi với báo chí, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên (Lào Cai) xác nhận trên địa bàn xã Xuân Thượng vừa xảy ra vụ việc bố ruột nấu nước lá ngón đầu độc 3 con nhỏ khiến một bé tử vong.

Cụ thể, vào tối 21/4, trong lúc đang nằm ở nhà ngoài, chị Đặng Thị Thuận nghe tiếng 3 đứa con nhỏ nằm trong buồng kêu khóc. Chị Thuận ngay lập tức vào xem thì chồng chị là Bàn Văn Thắng (sinh năm 1988, người dân tộc Dao) nói với vợ rằng đã cho các con uống nước lá ngón, có cứu cũng không kịp.

Vì không đồng ý cho vợ triệt sản, người chồng cho 3 con nhỏ uống lá ngón khiến một bé tử vong - Ảnh: Internet

Chị Thuận nhanh chóng đưa các con tới Trạm Y tế xã rồi chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Vì nhiễm độc quá nặng, bé Bàn Thị Nhi (SN 2014) đã tử vong. Hai đứa con khác của chị Thuận là Bàn Thị Tuyết (sinh năm 2012) và Bàn Tuấn Hưng (sinh năm 2015) vì uống ít hơn nên may mắn qua khỏi, hiện tại sức khỏe hai bé đang dần hồi phục.

Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, Công an huyện Bảo Yên đã tạm giữ Bàn Văn Thắng để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Tại đây, Thắng khai nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn với vợ là do chị Thuận đòi đi triệt sản vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đã có 3 con nhưng Thắng không đồng ý.

Đến chiều 21/4, Thắng sai con mua 10 nghìn rượu về uống còn mình đi đun nước. Tới 22 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Thắng mang nước đã đun vào cho 3 con uống. Vì không biết đó là nước lá ngón nên 3 đứa trẻ đã uống dẫn đến vụ việc đau lòng.

Được biết tại địa phương, Thắng được nhận xét là người hiền lành, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

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