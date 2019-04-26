Chồng đun nước lá ngón cho 3 con uống vì vợ đòi triệt sản: Lời kể hãi hùng của người vợ

Vì không cho vợ triệt sản, người chồng đã pha nước lá ngón cho 3 con uống khiến 1 bé tử vong thương tâm. Sự việc khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Do nhà nghèo khó lại đông con, chị Đặng Thị Thuận (sinh năm 1992, trú xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã quyết định triệt sản.

Chị kể, ngày 19/4, chị bàn bạc với chồng là Bàn Văn Thắng (sinh năm 1988). Tuy nhiên người chồng không đồng ý. Dù vậy, chị Thuận vẫn quyết tâm đến bệnh viện để tìm hiểu thủ tục triệt sản.

Trong khoảng thời gian đó, Thắng liên tục gọi điện cho vợ với thái độ giận dữ để hỏi thăm xem vợ đã mổ hay chưa. Đến tối cùng ngày, khi chị Thuận về nhà thì cả hai xảy ra cãi vã. Cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức hai vợ chồng đã lao vào đánh nhau.

Bé Nhi vì nhiễm độc nặng nên đã tử vong - Ảnh: Internet

Sau đó 2 ngày, chị Thuận đã trao đổi với chồng về việc không tiếp tục đi bệnh viện triệt sản. Cả gia đình vẫn ăn cơm, sinh hoạt như bình thường. Nhưng không ngờ trong lúc chị chuẩn bị cơm thì Thắng đã đi kiếm lá ngón về đun nước cho con. Tối đó, chồng chị không hề có biểu hiện gì khác lạ.

Đến khoảng 22 giờ hôm đó, chị Thuận đi ngủ trong phòng còn 3 con thì ngủ phòng khác. Đến khi các con đau bụng, kêu la chị mới phát hiện vụ việc và đưa con đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe của hai bé còn lại đang dần hồi phục - Ảnh: Internet

Vì nhiễm độc quá nặng, bé Bàn Thị Nhi (sinh năm 2014) đã tử vong. Hai bé khác là Bàn Thị Tuyết (sinh năm 2012) và Bàn Tuấn Hưng (sinh năm 2015) vì uống ít hơn nên may mắn sống sót. Hiện sức khỏe của hai bé đã dần ổn định, đã có thể đi lại, ăn uống nhiều, tinh thần cũng không còn hoảng loạn như lúc mới vào viện.

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, vợ chồng chị Thuận và Thắng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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