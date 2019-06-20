Bị đám khách nam lột đồ sàm sỡ, phù dâu 16 tuổi tự tử

Xã hội 20/06/2019 15:59

Đám khách nam xịt thuốc lên mặt phù dâu rồi giở trò sàm sỡ khiến cô uất ức tự tử.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, "náo hôn" hay còn gọi là "náo động phòng" là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau.

Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này ở một số đám cưới bị biến tướng đến mức phản cảm, tạo thành những trò đùa vô cùng lố bịch. Không chỉ có cô dâu, chú rể phải chịu trận mà đôi khi phù dâu, phù rể cũng không thành nạn nhân.

Mới đây, màn náo hôn tại một đám cưới ở vùng nông thôn Trung Quốc một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cô phù dâu xinh đẹp chỉ mới 16 tuổi đã bị khách nam sàm sỡ khiến cô khó chịu, xấu hổ đến mức muốn tự tử.

Bị đám khách nam lột đồ sàm sỡ, phù dâu 16 tuổi tự tử - Ảnh 1

Phù dâu 16 tuổi bị đám khách nam quấy rối tình dục - Ảnh: Sina

Theo Sina, Tiểu Lệ (Thái An, Trung Quốc) được mời làm phù dâu cho đám cưới của chị họ. Không ngờ, đêm động phòng của cô dâu, chú rể đã trở thành ác mộng không thể nào quên đối với thiếu nữ 16 tuổi.

Trong đêm tân hôn, sau khi mọi người đưa cô dâu, chú rể vào động phòng, một đám khách nam đã lén xịt thuốc kích dục vào mặt Tiểu Lệ rồi đưa cô vào một căn phòng khác. Đợi đến khi ngấm thuốc, những gã đàn ông thi nhau cởi bỏ quần áo của Tiểu Lệ và sàm sỡ cô. Những tên biến thái còn quay lại cảnh tượng này.

Bị đám khách nam lột đồ sàm sỡ, phù dâu 16 tuổi tự tử - Ảnh 2
Thiếu nữ 16 tuổi kể lại vụ việc - Ảnh: Sina

Sau khi tỉnh dậy, thấy quần áo trên người xộc xệch, Tiểu Lệ biết mình đã bị quấy rối tình dục. Trong lúc không kiềm chế được mình, Tiểu Lệ liền chạy vào nhà bếp lấy một con dao nhằm tự tử. May mắn là những người xung quanh đã kịp thời ngăn cô gái lại.

Ngay sau đó, gia đình Tiểu Lệ đã báo cảnh sát. 6 người liên quan đến việc sàm sỡ cô đã bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Những gà biến thái bị kết tội phỉ báng và lạm dụng phụ nữ, bị tuyên phạt từ 1 - 3 năm tù.

Sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông, vụ việc của Tiểu Lệ đã tạo nên làn sóng phẫn nộ.

"Cả đám con người mà hành xử như thú vật vậy"; "Tôi thấy những việc này ngày càng nhiều, thật ghê tởm!"; "Thật bệnh hoạn"; "Vài năm tù vẫn quá nhẹ, không đủ răn đe bọn chúng"; "Náo hôn rất vui, những kẻ biến thái này đã làm tục lệ tốt trở nên kinh tởm";..., dân mạng Trung Quốc bình luận.

Phù dâu xinh đẹp bị khách nam tốc váy, sờ soạng vùng kín

Phù dâu xinh đẹp bị khách nam tốc váy, sờ soạng vùng kín

Vụ việc được rất đông người chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Xem thêm
Từ khóa:   sàm sỡ phụ nữ náo hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản