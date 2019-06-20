Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này ở một số đám cưới bị biến tướng đến mức phản cảm, tạo thành những trò đùa vô cùng lố bịch. Không chỉ có cô dâu, chú rể phải chịu trận mà đôi khi phù dâu, phù rể cũng không thành nạn nhân.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, " náo hôn " hay còn gọi là "náo động phòng" là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau.

Mới đây, màn náo hôn tại một đám cưới ở vùng nông thôn Trung Quốc một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cô phù dâu xinh đẹp chỉ mới 16 tuổi đã bị khách nam sàm sỡ khiến cô khó chịu, xấu hổ đến mức muốn tự tử.

Theo Sina, Tiểu Lệ (Thái An, Trung Quốc) được mời làm phù dâu cho đám cưới của chị họ. Không ngờ, đêm động phòng của cô dâu, chú rể đã trở thành ác mộng không thể nào quên đối với thiếu nữ 16 tuổi.

Trong đêm tân hôn, sau khi mọi người đưa cô dâu, chú rể vào động phòng, một đám khách nam đã lén xịt thuốc kích dục vào mặt Tiểu Lệ rồi đưa cô vào một căn phòng khác. Đợi đến khi ngấm thuốc, những gã đàn ông thi nhau cởi bỏ quần áo của Tiểu Lệ và sàm sỡ cô. Những tên biến thái còn quay lại cảnh tượng này.

Thiếu nữ 16 tuổi kể lại vụ việc - Ảnh: Sina

Sau khi tỉnh dậy, thấy quần áo trên người xộc xệch, Tiểu Lệ biết mình đã bị quấy rối tình dục. Trong lúc không kiềm chế được mình, Tiểu Lệ liền chạy vào nhà bếp lấy một con dao nhằm tự tử. May mắn là những người xung quanh đã kịp thời ngăn cô gái lại.

Ngay sau đó, gia đình Tiểu Lệ đã báo cảnh sát. 6 người liên quan đến việc sàm sỡ cô đã bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Những gà biến thái bị kết tội phỉ báng và lạm dụng phụ nữ, bị tuyên phạt từ 1 - 3 năm tù.

Sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông, vụ việc của Tiểu Lệ đã tạo nên làn sóng phẫn nộ.

"Cả đám con người mà hành xử như thú vật vậy"; "Tôi thấy những việc này ngày càng nhiều, thật ghê tởm!"; "Thật bệnh hoạn"; "Vài năm tù vẫn quá nhẹ, không đủ răn đe bọn chúng"; "Náo hôn rất vui, những kẻ biến thái này đã làm tục lệ tốt trở nên kinh tởm";..., dân mạng Trung Quốc bình luận.