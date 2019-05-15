Khoảng gần 2 tháng trước, con trai và con dâu của ông Trần Hữu (sống thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) bị trúng độc khí than và rơi vào trạng thái hôn mê, để lại hai con thơ dại.

Sau hơn 50 ngày nằm viện, anh Trần Cương (con trai ông Trần Hữu) được bác sĩ chẩn đoán đã chết não hơn 50%, đồng thời phải cắt chi. Trong khi đó, chị Hồng Yến (vợ anh Trần Cương) tình hình khả quan hơn một chút, tuy nhiên vẫn phải nằm trên giường bệnh không thể nói chuyện.

Theo Sina, vợ chồng con trai ông Trần sống ở nhà trọ để tiện làm việc. Trong ngày giá lạnh, họ quyết định đốt than sưởi ấm, không may lại bị trúng độc khí CO. Bất hạnh thay, tận một ngày sau hai vợ chồng mới được chủ nhà phát hiện và đưa vào viện cấp cứu.

Kể từ khi nhập viện, nhà ông Trần đã phải vay mượn một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con trai và con dâu. Chi phí điều trị đã lên tới 200.000 NDT (khoảng gần 700 triệu đồng).

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chi phí chữa trị mỗi ngày lại sinh sôi nảy nở, cặp vợ chồng nghèo đã phải đưa ra quyết định đau đớn nhất cuộc đời, đó là ngừng chữa trị cho con trai để tập trung cứu chữa cho con dâu.

Vợ chồng anh Trần Cương có hai con còn rất nhỏ, một cháu 13 tuổi và một cháu 7 tuổi. Sợ cháu trở thành trẻ mồ côi, ông bà Trần đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới đưa ra quyết định vạn bất đắc dĩ này.

"Anh trai tôi tình hình rất xấu nên bố mẹ tôi nghĩ hy vọng chữa khỏi của anh ấy rất mong manh. Số tiền vay mượn để chữa trị đến nay đã quá lớn, chị dâu tôi có khả năng sống cao hơn nên gia đình quyết định từ bỏ chữa trị cho anh trai để cứu chị dâu", em trai anh Trần Cương cho hay.

Đầu tháng 4 vừa qua, anh Trần Cương được bố mẹ đưa về nhà. Do anh đã trở thành người thực vật nên đôi vợ chồng già phải thay nhau tắm rửa, chăm sóc anh.

Anh Trần Cương sau một thời gian nằm viện đã được người nhà đưa về quê vì chi phí quá đắt đỏ - Ảnh: Sina

Kỳ diệu thay, đến ngày 10/5 vừa qua, anh Trần Cương bất ngờ tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Nhắc đến hai cô con gái, anh không cầm được nước mắt. Biết quyết định đau đớn của cha mẹ, anh rất xót xa và cho rằng họ đã làm đúng.

Sau khi thông tin về sự việc lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Tôi thấy ông bà Trần rất yêu thương con cháu nên mới đưa ra quyết định như thế"; "Tội nghiệp thật đấy, chắc họ phải đau lòng lắm"; "Với một số gia đình không coi trọng con dâu thì dù tình hình của con dâu khả quan hơn, họ vẫn sẽ chữa trị cho con trai. Ông bà Trần thật tốt"..., dân mạng bình luận.