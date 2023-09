Khoảng gần 2 tháng trước, con trai và con dâu của ông Trần Hữu (sống thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) bị trúng độc khí than và rơi vào trạng thái hôn mê, để lại hai con thơ dại.

Theo Sina, vợ chồng con trai ông Trần sống ở nhà trọ để tiện làm việc. Trong ngày giá lạnh, họ quyết định đốt than sưởi ấm, không may lại bị trúng độc khí CO. Bất hạnh thay, tận một ngày sau hai vợ chồng mới được chủ nhà phát hiện và đưa vào viện cấp cứu.

Đôi vợ chồng già quyết định từ bỏ chữa trị cho con trai, tập trung cứu con dâu - Ảnh: Sina

Sau hơn 50 ngày nằm viện, anh Trần Cương (con trai ông Trần Hữu) được bác sĩ chẩn đoán đã chết não hơn 50%, đồng thời phải cắt chi. Trong khi đó, chị Hồng Yến (vợ anh Trần Cương) tình hình khả quan hơn một chút, tuy nhiên vẫn phải nằm trên giường bệnh không thể nói chuyện.