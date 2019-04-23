Twappledaily đưa tin, ngày 16/4 vừa qua, một người phụ nữ cùng bạn đi mua sắm tại trung tâm thương mại ở Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc) đã vô tình bắt gặp chồng đang tay trong tay với một cô gái lạ mặt.

Chuyện vợ đánh ghen nhân tình của chồng vốn không còn xa lạ trên mạng xã hội. Thế nhưng bồ nhí ghen ngược, kéo cả nhà đến trả thù cô vợ như trong trường hợp dưới đây thì đúng là khiến người ta vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ tột cùng.

Cả hai tỏ ra thân mật như một cặp tình nhân thực thụ khiến cô vợ sôi máu, chạy đến túm tóc tiểu tam và không quên mắng chồng xối xả.

Theo đoạn video được một số người có mặt tại hiện trường quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, kẻ thứ ba bị cô vợ túm tóc đã ngồi thụp xuống đất chịu trận. Đáng nói là anh chồng liên tục ngăn cản vợ, lo lắng nhân tình bé nhỏ bị thương. Ngay sau đó bảo vệ tòa nhà cùng cảnh sát đã có mặt can ngăn người vợ. Chứng kiến hình ảnh này, cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Kẻ thứ ba kéo mẹ và bạn bè đánh ghen ngược cô vợ - Ảnh: Twappledaily

Những người chứng kiến sự việc cũng cho biết người vợ không hề đánh tình địch, chỉ là cô không giữ được bình tĩnh và nhào đến túm tóc.

Người chồng hét lên: "Chẳng phải chúng ta đã ly thân rồi sao", cô vợ tức tối trả lời: "Ly thân ư? Ai nói rằng ngủ cùng nhau sẽ làm phiền đến con?", sau đó đối phương im bặt.

Sau sự cố, tiểu tam cũng bỏ đi, hai bên cũng không tranh cãi thêm điều gì. Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đó, không ngờ qua ngày hôm sau, bồ nhí đã kéo mẹ và bạn bè đến nhà của người vợ kia chửi bới, đập phá đồ đạc.

Hết bị cướp chồng lại bị mẹ của tiểu tam sỉ nhục, cô vợ đã gọi điện cầu cứu cảnh sát.

Mẹ của bồ nhí mắng chửi người vợ, đòi công bằng cho con gái - Ảnh: Twappledaily

Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện trên khiến nhiều người rùng mình về sự trơ trẽn của những cô gái trẻ giật chồng người khác.

"Chuyện này lần đầu mới thấy. Cô vợ chẳng đánh ghen thì thôi kẻ giật chồng có tư cách gì mà làm ầm lên"; "Coi clip mà tức sôi máu luôn, cô vợ thì phẫn uất vì gia đình bị phá nát, còn bồ nhí thì được cả người chồng lẫn nhân viên an ninh bảo vệ"; "Đúng là mẹ nào con nấy. Con cặp kè với chồng người ta, mẹ thì bênh con chằm chặp"; "Loạn rồi! Tình yêu bây giờ vượt qua giới hạn đạo đức như thế sao?"..., dân mạng bình luận.