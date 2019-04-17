Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường

Xã hội 17/04/2019 17:11

Cô gái được cho là đã ngủ với đàn ông có vợ bị đánh chửi giữa đường khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả vì ghen tuông giữa hai cô gái trẻ. 

Theo hình ảnh trong clip, cô gái mặc đầm đen vừa bước vào một quán ăn thì bị người phụ nữ mặc áo trắng xông ra nắm tóc tát tới tấp vào mặt. Người này vừa đánh vừa chửi bới cô gái kia dụ dỗ, ngủ với chồng mình. 

Bị đánh đau, cô gái được cho là tiểu tam vội thanh minh: "Chị làm gì thế, em có biết chị là ai đâu. Bỏ em ra! Chị để im để em nói chuyện". Tuy nhiên, cô vợ vẫn chẳng dừng tay, tiếp tục vừa nắm tóc, đạp tới tấp vào người: "Tao là vợ của H.E. nhé. Thích rủ qua phòng khác ngủ với nhau không?".

Sau gần 2 phút xô xát, cô vợ buông tay và tỏ thái độ bực tức. Còn cô gái kia sau khi bị đánh đau đã không phản kháng lại mà cầm điện thoại định gọi cho ai đó. Sự việc được cho là xảy ra tại Thái Nguyên.

Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường - Ảnh 1
Cô gái được cho là đã ngủ với chồng người khác bị đánh sấp mặt giữa quán ăn - Ảnh cắt từ clip
Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường - Ảnh 2
Cô vợ vừa đánh vừa chửi bới 'tình địch' không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip
Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường - Ảnh 3
Bị đánh đau, cô gái bị cho là tiểu tam không phản kháng lại - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Một số người thì ủng hộ hành động trừng trị tiểu tam của cô vợ, số khác lại cho rằng sự việc chưa rõ ràng thì không nên manh động đánh người như vậy.

"Ngày càng nhiều em gái biết người ta có vợ mà vẫn lao đầu vào nhỉ"; "Thiết nghĩ nên đánh anh chồng ấy chứ đánh mấy cô này thì ích gì nhỉ?"; "Không cần vì một người đàn ông bội bạc mà phụ nữ phải xâu xé nhau thế"; "Bây giờ mà đánh nhầm người thì không biết nói gì luôn"; "Chuyện gì cũng nên bình tĩnh giải quyết"..., dân mạng bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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