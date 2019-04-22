Thương xót bồ nhí bị đánh ghen, chồng tức giận chửi vợ: 'Đánh thế đủ rồi, mày giải quyết được gì'

Xã hội 22/04/2019 16:34

Chẳng giống những vụ đánh ghen khác, cô vợ vẫn một câu chị, hai câu em, bình tĩnh tìm hiểu sự việc. Còn tiểu tam kia lại thản nhiên ngồi vuốt tóc, tự tin khi đang ở một nơi khá an toàn.

Vụ đánh ghen ầm ĩ ở Hà Nội hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều làm dậy sóng mạng xã hội không phải những đòn ghen dã man, những câu chửi phẫn uất mà là thái độ của người chồng khi chứng kiến vợ và nhân tình "giáp lá cà".

Sự việc xảy ra tại nhà một người bạn chung của cả chị vợ lẫn cô bồ. Người vợ không hề tỏ ra hung hăng mà bình tĩnh đặt những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của chồng mình với cô gái kia. Cô bồ phân trần ban đầu không hề biết người đàn ông mình cặp kè đã có vợ, mãi sau này mới biết.

Thương xót bồ nhí bị đánh ghen, chồng tức giận chửi vợ: 'Đánh thế đủ rồi, mày giải quyết được gì' - Ảnh 1
Bồ nhí bình tĩnh trả lời những câu chất vấn của chị vợ - Ảnh cắt từ clip

Thế nhưng theo lời chị vợ, sau khi biết chồng mình có gia đình, cô gái kia vẫn tiếp tục quan hệ bất chính, thậm chí xưng hô là vợ chồng với chồng chị. Kẻ thứ ba còn thường xuyên rủ chồng người đi chơi, buông lời thách thức chị vợ.

Lén đọc tin nhắn của chồng và bồ nhí, chị vợ như chết lặng khi chồng tâm sự với bồ: "Thôi, về lâu về dài cũng không thể sống chung được với nhau".

Chẳng giống những vụ đánh ghen khác, cô vợ vẫn một câu chị, hai câu em, bình tĩnh tìm hiểu sự việc. Còn tiểu tam kia lại thản nhiên ngồi vuốt tóc, tự tin khi đang ở một nơi khá an toàn.

Ngay sau đó, chị vợ gọi điện cho chồng đến tận nơi để xác minh. Chị này cũng tuyên bố không thèm đánh ghen mà chỉ yêu cầu kẻ thứ ba quỳ xuống xin lỗi. Nhưng rồi, sự xuất hiện của anh chồng đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Thương xót bồ nhí bị đánh ghen, chồng tức giận chửi vợ: 'Đánh thế đủ rồi, mày giải quyết được gì' - Ảnh 2

Thương xót bồ nhí bị đánh ghen, chồng tức giận chửi vợ: 'Đánh thế đủ rồi, mày giải quyết được gì' - Ảnh 3

Thương xót bồ nhí bị đánh ghen, chồng tức giận chửi vợ: 'Đánh thế đủ rồi, mày giải quyết được gì' - Ảnh 4
Vợ mất bình tĩnh đánh chửi bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Lời qua tiếng lại, chị vợ lao vào đá đấm tình địch, còn anh chồng thì ra sức bảo vệ nhân tình. Người đàn ông liên tục buông những câu ra lệnh: "Bỏ tay ra", "Mày đến nhà người ta mày làm loạn à?", "Đánh thế đủ rồi, đi về", "Mày giải quyết được gì, đi về nói chuyện"...

Kết quả, cô bồ thoát được đòn ghen của chị vợ. Trong khung cảnh hỗn loạn, người ta chỉ kịp cười chua chát khi nghe anh chủ nhà kêu thất thanh: "Cẩn thận đánh nhầm vợ anh". 

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện trên đã nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc từ cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy chua xót giùm cho cô vợ, ban đầu chỉ cần một lời xin lỗi nhưng rồi lại phẫn uất đánh đấm tình địch vì không chịu đựng nổi sự bội bạc, nhẫn tâm của chồng.

"Một người chồng sẵn sàng sỉ nhục, đối xử thô bạo với vợ để bênh nhân tình thì còn đánh ghen làm gì hả chị ơi. Thời gian đó, sự lao tâm khổ tứ đó hãy dành cho bản thân, cha mẹ và con của mình đi chị. Đừng phí sức vì những kẻ không đáng", tài khoản L.C. bình luận.

"Sai lầm lớn nhất của phụ nữ vẫn cứ là không biết yêu thương mình. Biết rõ mọi chuyện về người chồng phản bội ấy nhưng lại cứ phải tìm hiểu thêm, sâu hơn, xa hơn nữa. Để rồi sao đây? Sau cái câu 'em ngủ với chồng chị mấy lần' xong biết con số chính xác, các chị mới thấy đúng là tự mình đẩy mình vào vực sâu. Mọi thứ đã rõ thế rồi, có điều tra thêm thì người chịu thiệt vẫn cứ là các chị thôi", tài khoản T.H. bày tỏ.

Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường

Xôn xao clip vợ túm tóc, đánh sấp mặt bồ nhí của chồng ngay giữa đường

Cô gái được cho là đã ngủ với đàn ông có vợ bị đánh chửi giữa đường khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   vợ đánh ghen chồng ngoại tình

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