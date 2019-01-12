Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này ở một số đám cưới bị biến tướng đến mức phản cảm, tạo thành những trò đùa vô cùng lố bịch. Không chỉ có cô dâu, chú rể phải chịu trận mà đôi khi phù dâu, phù rể cũng không thành nạn nhân.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, " náo hôn " hay còn gọi là " náo động phòng " là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau.

Mới đây, màn náo hôn tại một đám cưới ở vùng nông thôn Trung Quốc một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cô phù dâu xinh đẹp bị khách nam sàm sỡ ngay trên đường đi đưa dâu khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một phù dâu đã bị 3-4 khách nam kéo lên mui xe, sau đó tốc váy rồi sờ soạng trong những tiếng cười khoái trá. Cô nàng dù cố gắng chống trả nhưng đành bất lực, toàn bộ phần thân dưới lồ lộ trước mặt mọi người.

Chưa dừng lại ở đó, đám khách nam còn thi nhau đụng chạm vào phần nhạy cảm của cô phù dâu mặc cô giãy giụa và van xin. Những người đàn ông này tỏ ra vô cùng vui vẻ, thậm chí còn lấy điện thoại chụp hình lại. Đáng nói, không một ai đứng ra bênh vực cô gái trẻ.

Không một ai can ngăn vụ việc - Ảnh: Sinchew

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, màn náo hôn này đã nhận về vô số bình luận bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều yêu cầu xử lý đám khách nam thô lỗ, đồng thời chê trách tục náo hôn đã bị biến tướng đến mức không thể chấp nhận được.

"Tôi nghĩ cần phải báo cảnh sát bắt đám người này lại. Đây là hành động quấy rối tình dục chứ đùa vui nỗi gì"; "Tội nghiệp cô gái quá"; "Thế này còn ai dám đi làm phù dâu, phù rể nữa"; "Phong tục không xấu, những con người làm biến tướng phong tục mới là xấu xa"..., dân mạng bình luận.