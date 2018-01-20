Đợi chú rể say "quắc cần câu", gã đồi bại quyết định lẻn vào phòng hãm hiếp cô dâu và ngủ luôn bên cạnh.

Vụ việc cô dâu bị nhà chồng "trả" về nhà mẹ đẻ vì bị cưỡng hiếp đúng đêm tân hôn khiến người dân địa phương bàn tán không ngớt. Người trách nhà chồng quá vô tình, kẻ lại phẫn nộ với hành động đồi bại của hung thủ.

Cách đây ít ngày, thủ phạm trẻ tuổi lẻn vào nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Khi thấy chú rể say ngủ vì uống rượu quá nhiều, tên này đã leo lên giường nằm và quan hệ tình dục với cô dâu. Do trong phòng tối đen nên cô dâu tưởng rằng mình đang ân ái với chồng.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô dâu choáng váng khi thấy một thanh niên lạ mặt đang ngủ say sưa trên giường. Hai vợ chồng nhanh chóng báo cảnh sát tới bắt thủ phạm táo tợn.

Gia đình nhà trai sau khi biết chuyện đã không chấp nhận con dâu mới và tuyên bố hủy hôn. Đồng thời đòi lại của hồi môn trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Nam thanh niên hiếp dâm cô dâu đúng đêm tân hôn có nguy cơ ngồi tù 10 năm - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, thủ phạm tên Chhoen Chanseng, 18 tuổi, sống ở làng Chhkues, tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia. Chanseng khai rằng đã yêu cô dâu từ rất lâu nhưng bị phản đối vì gia cảnh nghèo khó.

Vào hôm đám cưới, thấy cô dâu đã đi ngủ trước nhưng chú rể vẫn say sưa uống rượu cùng bạn bè, Chanseng nảy sinh ý định đồi bại. Đợi chú rể say "quắc cần câu", tên này quyết định lẻn vào phòng hãm hiếp cô dâu và ngủ luôn bên cạnh. Định bụng sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau nhưng Chanseng đã ngủ quên mất và bị phát hiện.

Theo luật hình sự của Campuchia, Chanseng có khả năng sẽ lĩnh án 10 năm tù giam.

Cảnh sát trưởng cho biết, Chanseng hãm hiếp 3 lần, sau đó sửa lời khai thành một lần cho phù hợp với lời khai của cô dâu.

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