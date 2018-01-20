Sốc: Nam thanh niên giả làm chú rể hiếp dâm cô dâu đúng đêm tân hôn

Thế giới 20/01/2018 12:33

Đợi chú rể say "quắc cần câu", gã đồi bại quyết định lẻn vào phòng hãm hiếp cô dâu và ngủ luôn bên cạnh.

Vụ việc cô dâu bị nhà chồng "trả" về nhà mẹ đẻ vì bị cưỡng hiếp đúng đêm tân hôn khiến người dân địa phương bàn tán không ngớt. Người trách nhà chồng quá vô tình, kẻ lại phẫn nộ với hành động đồi bại của hung thủ.

Cách đây ít ngày, thủ phạm trẻ tuổi lẻn vào nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Khi thấy chú rể say ngủ vì uống rượu quá nhiều, tên này đã leo lên giường nằm và quan hệ tình dục với cô dâu. Do trong phòng tối đen nên cô dâu tưởng rằng mình đang ân ái với chồng.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô dâu choáng váng khi thấy một thanh niên lạ mặt đang ngủ say sưa trên giường. Hai vợ chồng nhanh chóng báo cảnh sát tới bắt thủ phạm táo tợn.

Gia đình nhà trai sau khi biết chuyện đã không chấp nhận con dâu mới và tuyên bố hủy hôn. Đồng thời đòi lại của hồi môn trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Sốc: Nam thanh niên giả làm chú rể hiếp dâm cô dâu đúng đêm tân hôn - Ảnh 1
Nam thanh niên hiếp dâm cô dâu đúng đêm tân hôn có nguy cơ ngồi tù 10 năm - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, thủ phạm tên Chhoen Chanseng, 18 tuổi, sống ở làng Chhkues, tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia. Chanseng khai rằng đã yêu cô dâu từ rất lâu nhưng bị phản đối vì gia cảnh nghèo khó.

Vào hôm đám cưới, thấy cô dâu đã đi ngủ trước nhưng chú rể vẫn say sưa uống rượu cùng bạn bè, Chanseng nảy sinh ý định đồi bại. Đợi chú rể say "quắc cần câu", tên này quyết định lẻn vào phòng hãm hiếp cô dâu và ngủ luôn bên cạnh. Định bụng sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau nhưng Chanseng đã ngủ quên mất và bị phát hiện.

Theo luật hình sự của Campuchia, Chanseng có khả năng sẽ lĩnh án 10 năm tù giam.

Cảnh sát trưởng cho biết, Chanseng hãm hiếp 3 lần, sau đó sửa lời khai thành một lần cho phù hợp với lời khai của cô dâu.

Kẻ sát hại rồi dâm ô bé gái 9 tuổi ở Đồng Tháp lãnh án tử hình

Kẻ sát hại rồi dâm ô bé gái 9 tuổi ở Đồng Tháp lãnh án tử hình

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm hiếp dâm cô dâu hiếp dâm cô dâu đúng đêm tân hôn

TIN MỚI NHẤT

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 43 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 44 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích