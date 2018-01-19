Kẻ sát hại rồi dâm ô bé gái 9 tuổi ở Đồng Tháp lãnh án tử hình

Tin nóng 19/01/2018 17:16

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Hôm nay (19/1), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về tội Giết người, Dâm ô trẻ em và Cướp tài sản. 

Kẻ sát hại rồi dâm ô bé gái 9 tuổi ở Đồng Tháp lãnh án tử hình - Ảnh 1
Bị cáo Phạm Văn Củ trả giá bằng bản án tử hình vì sát hại, dâm ô bé gái 9 tuổi - Ảnh: Internet

Theo bản cáo trạng, ngày 20/4/2017, Củ đang nằm võng ở nhà thì thấy bé Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thường Thới Tiền) đi ngang qua nhà. Giữa N. và con gái của Củ xảy ra mâu thuẫn. Thấy N. chửi con mình, Củ tức giận bám theo đến chỗ vắng rồi dùng tay phải bịt miệng, mũi và bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau đó, bị cáo lấy đôi bông tai vàng của bé gái giấu vào túi. Hắn còn dùng tay sờ soạng khắp bộ phận sinh dục của N. rồi phi tang thi thể xuống ao nuôi cá ở ấp Thượng 1 (xã Thường Thới Tiền).

Chiều cùng ngày, gia đình phát hiện bé gái mất tích tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến trưa hôm sau (21/4), một người dân ra ao thăm cá đã phát hiện thi thể em N. nổi trên mặt nước liền báo cho người nhà và cơ quan chức năng.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi và khoanh vùng đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Văn Củ. Tại cơ quan điều tra, Củ cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

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Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận đã dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân tử vong rồi mới quan hệ tình dục. Chưa thỏa mãn, đối tượng kéo xác đến nơi kín đáo và tiếp tục hành vi thú tính.

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Từ khóa:   cướp tài sản dâm ô trẻ em giết người

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