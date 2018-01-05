Trước đó vào chiều ngày 3/1, người dân ấp Rò Leng phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể trên phần đất của gia đình bà Néang Hum. Nạn nhân không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát. Đặc biệt, vùng kín nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Hôm nay (5/1), Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tiến hành bàn giao đối tượng Lâm Văn Đởi (22 tuổi, trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) cùng hồ sơ và tang vật của vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thu H. (27 tuổi, trú tại ấp Rò Leng). Qua giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Tri Tôn xác định đây là vụ án giết người hiếp dâm vô cùng nghiêm trọng.

Cách nơi thi thể khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép nhựa màu xanh và áo ngực của nạn nhân. Đồng thời, có nhiều dấu vết giằng co giữa chị H. và kẻ thủ ác.

Sau 3 giờ khoanh vùng nghi can, tối 3/1, Công an huyện Tri Tôn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đởi để điều tra về hành vi Giết người và Hiếp dâm.

Chiếc dép và áo ngực nằm cách thi thể khoảng 15 m - Ảnh: Saostar

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ án, Đởi có điều khiển xe máy đến khu vực này.

Lúc đầu, Đởi quanh co chối cãi nhưng khi Công an huyện Tri Tôn đưa ra những bằng chứng xác đáng, đối tượng này buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Lâm Văn Đởi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Saostar

Đởi khai nhận, trưa 3/1, trong lúc đang uống rượu tại nhà ông Trần Văn Để (cha nạn nhân) thì thấy chị H. chuẩn bị đi chăn dê. Đởi nảy sinh ý đồ đen tối nên hỏi H. đi chăn dê ở đâu, sau đó vào nhậu tiếp.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Đởi điều khiển xe máy đến khu vực núi Mồ Côi (ấp Rò Leng) gặp chị H. Đối tượng tới gần và đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. cự tuyệt. Nghi phạm nổi thú tính, dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi mới thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, nghi phạm kéo xác nạn nhân đến nơi kín đáo hơn rồi tiếp tục quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đởi về nhà rồi lên giường đi ngủ như không có chuyện gì.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thu thập chứng cứ, hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Đởi về hành vi Giết người và Hiếp dâm.