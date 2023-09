Hôm nay (5/1), Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tiến hành bàn giao đối tượng Lâm Văn Đởi (22 tuổi, trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) cùng hồ sơ và tang vật của vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý.

Trước đó vào chiều ngày 3/1, người dân ấp Rò Leng phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể trên phần đất của gia đình bà Néang Hum. Nạn nhân không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát. Đặc biệt, vùng kín nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.