Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở'

Tin nóng 31/12/2017 10:56

"Khi bước vào nhà để xem tình hình và dọn dẹp, cảnh tượng vô cùng đau thương. Tôi rụng rời chân tay vì thấy 2 cháu bé vẫn mở mắt. Còn thằng Hùng tự cắt tay tự tử", một nhân chứng kể lại bằng giọng run run, sợ hãi.

Những ngày gần đây, dư luận chưa hết rúng động với thảm án chồng giết vợ và hai con nhỏ tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). 

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28/12 tại thôn 8, xã Nga An. Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. (35 tuổi) và 2 con gái là N.T.D. (11 tuổi) và N.H.A (5 tuổi) khiến 3 mẹ con chị T. tử vong tại chỗ.

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 1
Người dân địa phương rúng động trước thảm án chồng giết vợ và hai con nhỏ - Ảnh: Người Lao Động
Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 2
Hàng nghìn người có mặt tiễn đưa 3 mẹ con nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Người Lao Động

Người chồng giết vợ và hai con nhỏ được đánh giá hiền lành

Anh V. - một người bạn của anh trai chị T. có mặt chờ đưa tang các nạn nhân vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Anh cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 29/12, anh nhận được điện thoại của anh trai nạn nhân thông báo chị T. đã chết bằng giọng hoảng hốt: "Con T. nó bị chồng giết, cả hai đứa con nữa, chết cả nhà rồi...". Nghe vậy, anh V. vội chạy tới nhà nạn nhân xem xét tình hình.

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 3
Người dân tập trung rất đông theo dõi sự việc - Ảnh: Người Lao Động

Anh V. kể tiếp bằng giọng run run ngắt quãng: "Khi bước vào nhà để xem tình hình và dọn dẹp, cảnh tượng vô cùng đau thương. Tôi rụng rời chân tay vì thấy 2 cháu bé vẫn mở mắt. Còn thằng Hùng tự cắt tay tự tử".

Anh cho biết thêm, mình quen vợ chồng nạn nhân đã lâu nhưng chưa thấy có mâu thuẫn lớn bao giờ. Thậm chí, anh đánh giá người chồng rất hiền lành, chất phác, không gây gổ đánh nhau hay gây ra điều tiếng gì.

Khi được hỏi ý kiến về nguyên nhân vụ án, anh V. cho rằng không thể do vấn đề kinh tế. Trước nay nghi phạm Hùng là người chịu khó làm ăn, thu nhập ổn định, hai vợ chồng cũng mới xây được căn nhà rất to đẹp, khang trang.

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 4
Người phụ nữ cùng công ty với nghi phạm đánh giá anh ta là người tốt tính, hiền lành - Ảnh: Internet

Trao đổi với Người Lao Động, người phụ nữ làm chung xưởng cói với nghi phạm cho hay, Hùng là người hiền lành và ít nói. 

Giết vợ và hai con xong nhờ người báo công an tới bắt mình

Là người đầu tiên nhận điện thoại của Hùng ông Mai Văn Vân cho biết khoảng 6 giờ sáng ngày 29/12, Hùng gọi điện cho ông với giọng hoảng hốt: "Ông ơi cháu giết vợ cháu rồi", sau đó nhờ ông Vân báo công an tới bắt mình.

Thấy vậy, ông Vân báo công an, đồng thời chạy sang nhà Hùng xem xét. Gọi cửa mãi, nghi phạm ra mở cửa với cánh tay đầy máu.

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 5
Những vết máu vương vãi trong căn nhà xảy ra thảm án - Ảnh: Người Lao Động

Ngay cả lãnh đạo xã nơi gia đình nạn nhân sinh sống cũng nhận xét Hùng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không cờ bạc hay rượu chè. Vợ Hùng là giáo viên trường tiểu học, hai con gái đều học giỏi và ngoan ngoãn.

"Chưa bao giờ chúng tôi nghe thấy điều tiếng xấu về Hùng, bản thân anh này là người tốt, chịu khó làm ăn, thậm chí mới đây còn được cử vào một bộ phận liên quan đến an ninh của xã", lãnh đạo xã Nga An nói.

Hàng xóm phát hiện thảm án chồng giết vợ và 2 con nhỏ: 'Tôi rụng rời thấy mắt hai cháu bé vẫn mở' - Ảnh 6
Án mạng rúng động cả làng quê khiến người dân địa phương bàng hoàng, đau xót - Ảnh: Người Lao Động
Chồng giết vợ và hai con ở Thanh Hóa: Tiếng khóc cuối cùng của đứa trẻ tội nghiệp

Chồng giết vợ và hai con ở Thanh Hóa: Tiếng khóc cuối cùng của đứa trẻ tội nghiệp

Khoảng 10 giờ tối ngày 28/12, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của đứa con nhỏ nhà chị Thêu nhưng chỉ nghĩ cháu quấy khóc mẹ. Không ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng họ nghe thấy tiếng đứa trẻ tội nghiệp này.

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