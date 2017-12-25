Sang nhà con rể, bố vợ U60 hiếp dâm bé hàng xóm 7 tuổi

Xã hội 25/12/2017 17:16

Thấy bé gái hàng xóm bị ngã, gã yêu râu xanh giả vờ bế lên dỗ dành rồi đưa nạn nhân ra sau nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Hôm nay (25/12), TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Kiêm Vươl (SN 1959) về tội Hiếp dâm trẻ em. Bị cáo U60 bị tuyên phạt 8 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 13 triệu đồng.

Sang nhà con rể, bố vợ U60 hiếp dâm bé hàng xóm 7 tuổi - Ảnh 1
Bị cáo Kiêm Vươl lãnh án 8 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Pháp Luật

Theo cáo trạng, tháng 5/2017, Vươl đến nhà con rể ở TP Long Xuyên để làm thuê. Khoảng 16 giờ 30 ngày 2/8/2017, Vươl ra sau nhà bà Lương Thị Bạch Lan (ngụ cùng xóm) thấy bé T. (7 tuổi) chạy chơi bị vấp té. Vươl đi tới ôm bé T. đứng dậy, dỗ dành một lúc thì nảy sinh ý định xấu nên dụ bé ra chỗ vắng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng trẻ con khóc, bà Lan ra sau nhà xem, phát hiện sự việc liền hô hoán.

Sau đó, bà Lan đến nhà bà ngoại bé T. kể lại sự việc. Gia đình nạn nhân lập tức làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng. Vươl bị bắt ngay sau đó.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em. Đồng thời còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, làm mất an ninh trật tự của xã hội và gây hoang mang dư luận, phải nhận mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. 

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo là người dân tộc, sống ở vùng nông thôn, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế. Trong quá trình điều tra và xét hỏi, bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải; chưa có tiền án tiền sự và được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên TAND An Giang đã tuyên phạt bị cáo Kiêm Vươl mức án 8 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 13 triệu đồng.

Thời gian qua đã xảy ra khá nhiều vụ hiếp dâm trẻ em gây nhức nhối trong dư luận. Điển hình là vụ bé H. (10 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị gã hàng xóm Huỳnh Thanh Trung (39 tuổi) xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai. 

Sang nhà con rể, bố vợ U60 hiếp dâm bé hàng xóm 7 tuổi - Ảnh 2
Bị cáo Huỳnh Thanh Trung nhận án tù chung thân vì hiếp dâm bé 10 tuổi đến mang thai - Ảnh: Internet

Tại phiên xét xử, Trung thừa nhận đã lợi dụng mối quan hệ hàng xóm láng giềng, hay qua nhà nhậu cùng ông ngoại bé H. nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé. Nhân lúc bà ngoại nạn nhân lên TP.HCM làm việc, Trung đã giở trò đồi bại với bé gái tổng cộng 4 lần.

Sáng ngày 12/12, TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thanh Trung. Nhận thấy hành vi của Trung vô cùng đồi bại, mất hết tính người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em. Đồng thời, gia đình bị cáo Trung phải bồi thường 154 triệu đồng cho gia đình bị hại.

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Suốt phiên tòa, bị cáo 62 tuổi một mực chối tội và hét lớn: 'Tòa muốn xử thế nào thì xử, tử hình cũng được!' và bỏ vành móng ngựa về chỗ ngồi. Khi được nhắc nhở, bị cáo gắt lên: 'Tòa muốn xét điều gì thì xét, đừng hỏi tôi làm gì nữa'.

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