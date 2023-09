Liên quan đến vụ việc Trần Thị Thu H. (27 tuổi, ngụ ấp Lò Reng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) bị Lâm Văn Đởi (22 tuổi, ngụ cùng ấp) sát hại rồi hiếp dâm dưới chân núi Mồ Côi khi đang đi chăn dê, cha mẹ nạn nhân kể lại giây phút tìm thấy thi thể con bằng giọng day dứt xen lẫn sợ hãi.

Nghĩ con bị ngất xỉu, vợ chồng ông chạy ra ruộng đưa con về. Vừa tới nơi, người cha bàng hoàng khi thấy con gái không mặc quần, áo thì xộc xệch. "Vợ tôi lật con gái lại thì thấy kiến bu vào mắt, cơ thể đã cứng đơ nên bà ấy buông ra, ngất xỉu luôn", ông Để vừa nói vừa khóc.

Ông Để cha nạn nhân

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 3/1, người dân ấp Rò Leng phát hiện Trần Thị Thu H. tử vong trong tình trạng lõa thể trên phần đất của gia đình bà Néang Hum. Nạn nhân không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát. Đặc biệt, vùng kín nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ án, Đởi có điều khiển xe máy đến khu vực này.

Lúc đầu, Đởi quanh co chối cãi nhưng khi Công an huyện Tri Tôn đưa ra những bằng chứng xác đáng, đối tượng này buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đởi khai nhận, trưa 3/1, trong lúc đang uống rượu tại nhà ông Trần Văn Để (cha nạn nhân) thì thấy chị H. chuẩn bị đi chăn dê. Đởi nảy sinh ý đồ đen tối nên hỏi H. đi chăn dê ở đâu, sau đó vào nhậu tiếp.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Đởi điều khiển xe máy đến khu vực núi Mồ Côi (ấp Rò Leng) gặp chị H. Đối tượng tới gần và đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. cự tuyệt. Nghi phạm nổi thú tính, dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi mới thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, nghi phạm kéo xác nạn nhân đến nơi kín đáo hơn rồi tiếp tục quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đởi về nhà rồi lên giường đi ngủ như không có chuyện gì.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Đởi về hành vi Giết người và Hiếp dâm.