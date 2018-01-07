Vụ cô gái chăn dê bị sát hại rồi hiếp dâm: Cha mẹ khóc ngất kể lại giây phút tìm thấy thi thể con

Tin nóng 07/01/2018 09:20

Vừa hiện trường, người cha bàng hoàng khi thấy con gái không mặc quần, áo thì xộc xệch. 'Vợ tôi lật con gái lại thì thấy kiến bu vào mắt, cơ thể đã cứng đơ nên bà ấy buông ra, ngất xỉu luôn', ông Để vừa nói vừa khóc.

Liên quan đến vụ việc Trần Thị Thu H. (27 tuổi, ngụ ấp Lò Reng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) bị Lâm Văn Đởi (22 tuổi, ngụ cùng ấp) sát hại rồi hiếp dâm dưới chân núi Mồ Côi khi đang đi chăn dê, cha mẹ nạn nhân kể lại giây phút tìm thấy thi thể con bằng giọng day dứt xen lẫn sợ hãi.

Ông Trần Văn Để (cha chị H.) cho biết, ông có người cháu làm chung với Đởi ở xí nghiệp khai thác đá nên gia đình ông hay mời Đởi sang nhậu cùng, mối quan hệ khá thân thiết.

Trưa hôm 3/1, Đởi sang nhà nạn nhân nhậu cùng một số người khác và uống hết 3 thùng bia. Tàn tiệc, ai về nhà nấy. Trong khi đó, con gái ông vẫn đi chăn dê ở chân núi như ngày thường. 

Vụ cô gái chăn dê bị sát hại rồi hiếp dâm: Cha mẹ khóc ngất kể lại giây phút tìm thấy thi thể con - Ảnh 1
Cha nạn nhân cho biết, H. là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Do hoàn cảnh khó khăn nên H. chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ ở nhà chăn dê và phụ giúp việc vặt cho gia đình - Ảnh: Saostar

Hôm xảy ra sự việc, chị H. đi chăn dê như thường lệ nhưng mãi không thấy về. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng ông Để chuẩn bị đi tìm con thì nghe hàng xóm hốt hoảng báo tin chị H. đang nằm sấp ngoài ruộng.

Nghĩ con bị ngất xỉu, vợ chồng ông chạy ra ruộng đưa con về. Vừa tới nơi, người cha bàng hoàng khi thấy con gái không mặc quần, áo thì xộc xệch. "Vợ tôi lật con gái lại thì thấy kiến bu vào mắt, cơ thể đã cứng đơ nên bà ấy buông ra, ngất xỉu luôn", ông Để vừa nói vừa khóc.

Vụ cô gái chăn dê bị sát hại rồi hiếp dâm: Cha mẹ khóc ngất kể lại giây phút tìm thấy thi thể con - Ảnh 2
Ông Để cha nạn nhân

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 3/1, người dân ấp Rò Leng phát hiện Trần Thị Thu H. tử vong trong tình trạng lõa thể trên phần đất của gia đình bà Néang Hum. Nạn nhân không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát. Đặc biệt, vùng kín nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ án, Đởi có điều khiển xe máy đến khu vực này.

Lúc đầu, Đởi quanh co chối cãi nhưng khi Công an huyện Tri Tôn đưa ra những bằng chứng xác đáng, đối tượng này buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đởi khai nhận, trưa 3/1, trong lúc đang uống rượu tại nhà ông Trần Văn Để (cha nạn nhân) thì thấy chị H. chuẩn bị đi chăn dê. Đởi nảy sinh ý đồ đen tối nên hỏi H. đi chăn dê ở đâu, sau đó vào nhậu tiếp.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Đởi điều khiển xe máy đến khu vực núi Mồ Côi (ấp Rò Leng) gặp chị H. Đối tượng tới gần và đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. cự tuyệt. Nghi phạm nổi thú tính, dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi mới thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, nghi phạm kéo xác nạn nhân đến nơi kín đáo hơn rồi tiếp tục quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đởi về nhà rồi lên giường đi ngủ như không có chuyện gì.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Đởi về hành vi Giết người và Hiếp dâm.

Vụ cô gái chăn dê bị sát hại: Hung thủ siết cổ chết rồi mới hiếp dâm

Vụ cô gái chăn dê bị sát hại: Hung thủ siết cổ chết rồi mới hiếp dâm

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận đã dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân tử vong rồi mới quan hệ tình dục. Chưa thỏa mãn, đối tượng kéo xác đến nơi kín đáo và tiếp tục hành vi thú tính.

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