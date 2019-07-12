TP.HCM: Clip cô gái lao đầu vào ô tô tự tử, nghi do cãi nhau với bạn trai

Xã hội 12/07/2019 11:21

Sau khi tranh cãi với người yêu, cô gái lao đầu vào ô tô tự tử khiến tài xế hết hồn. May là tài xế đi chậm nên đã tránh được "tai bay vạ gió".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ lao đầu vào ô tô tự tử thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Video được camera hành trình của ô tô ghi lại vào khoảng 1 giờ 29 ngày 11/7 trên đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, TP.HCM.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc ô tô đang chạy trong đêm vắng thì trên phố bất ngờ xuất hiện một cô gái trẻ, chạy thẳng về phía đầu xe ô tô như muốn tự tử. 

TP.HCM: Clip cô gái lao đầu vào ô tô tự tử, nghi do cãi nhau với bạn trai

May mắn là tài xế đi chậm đã nhanh chóng dừng lại khi phát hiện tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên cô gái vẫn chạy lại phía đầu xe, đập đầu liên tục vào nắp capo xe trong sự ngỡ ngàng của tài xế.

Ngay sau đó, cô gái còn dùng tạy đập uỳnh uỳnh thật mạnh lên nóc xe, miệng chửi bới điều gì đó rồi ngoái đầu lại, vẫy nam thanh niên đang lững thững đi bộ ở phía xa. 

Thấy hành động của cô gái, nam tài xế ngồi trong xe liên nói: "Chết có phải dễ đâu, đừng có đùa". 

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Cô gái trẻ lao đầu vào ô tô tự tử - Ảnh cắt từ clip

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Hành động khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Sau khi thấy một thanh niên tiền lại gần, cô gái liền di chuyển vào lề đường rồi vẫy tay ra hiệu cho tài xế di chuyển. Nam tài xế ngồi trong xe bức xúc phân trần vài câu thì cô gái buông một tràng chửi bới tục tĩu.

Clip hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và nhận về vô số ý kiến bất bình. Nhiều người cho rằng cô gái cãi nhau với bạn trai nên mới có hành động dại dột như vậy.

"May mà tài xế đi chậm chứ không là 'tai bay vạ gió' với cô ta rồi. Không biết quý trọng mạng sống đã đành, đây còn muốn gây họa cho người khác nữa"; "Đã vô duyên còn đập phá xe, chửi bới người khác. Tài xế này hiền chứ gặp mình là mình không để yên đâu"; "May mà không có thương vong gì. Sao dại dột thế hả trời";... dân mạng bình luận.

Dù sao thì tình huống trên cũng là bài học nhớ đời đối với các bác tài. Đi chậm, làm chủ tốc độ sẽ giúp tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

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