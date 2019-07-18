Nghe tiếng hô hoán của các cháu bé, người cha vội chạy đến ao làng vớt đứa con trai 3 tuổi lên rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ngờ dưới ao còn có cô con gái 5 tuổi, khi người cha quay lại thì cháu bé đã đuối nước thương tâm.

Hôm nay 18/7, tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ việc hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Sáng cùng ngày, bé Nguyễn Thị H. (5 tuổi) và em trai Nguyễn Đăng Kh. (3 tuổi) trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thanh rủ nhau đi chơi. Khi đến khu vực ao làng cả hai cháu trượt chân rơi xuống nước.

Gia đình lo hậu sự cho bé gái 5 tuổi bị đuối nước thương tâm - Ảnh: CAND

Phát hiện sự việc, một đứa trẻ chơi cùng vội chạy về thông báo cho gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (cha 2 bé). Nghĩ chỉ có một đứa con bị đuối nước, anh Thuận liền chạy đến vớt con trai lên mà không nghĩ dưới ao còn con gái. Mãi đến khi nghe ai đó nói đến cháu H. thì anh mới giật mình chạy lại ao làng tìm, khi vớt được cháu lên bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện cháu Nguyễn Đăng Kh. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Cách đây không lâu, tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ 2 anh em đuối nước thương tâm. Chiều 10/7, Y Đa Lan (8 tuổi) và anh trai Y Niêng (9 tuổi) cùng bạn bè đi câu cá ở hồ tự nhiên trong bon. Trong lúc câu cá, do lưỡi câu của Y Đa Lan vướng phải cành cây nên em lội ra hồ để gỡ. Không may cậu bé 8 tuổi bị trượt chân nên chới với kêu cứu. Thấy em gặp nạn, Y Niêng lao xuống hồ để cứu em nhưng cũng bị nước cuốn đi.

Phát hiện sự việc, bạn bè đi cùng vội chạy về thông báo người lớn ra ứng cứu. Tuy nhiên khi mọi người đưa được 2 anh em lên bờ thì cả 2 đã tử vong.

Theo UBND thị trấn Đắk Mâm, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân đều đang đi làm. Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để lo chi phí mai táng cho 2 cháu nhỏ xấu số.

Quyên góp tiền mua quan tài cho 2 anh em ruột ở Đắk Nông đuối nước thương tâm Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để lo chi phí mai táng cho 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm ở Đắk Nông.

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