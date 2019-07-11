Quyên góp tiền mua quan tài cho 2 anh em ruột ở Đắk Nông đuối nước thương tâm

Xã hội 11/07/2019 10:54

Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để lo chi phí mai táng cho 2 cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm ở Đắk Nông.

Mới đây tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ 2 anh em đuối nước thương tâm. Sáng nay (11/7), chính quyền địa phương và người dân đã hỗ trợ gia đình anh Y Lim (ngụ bon Đru, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) lo tang sự cho hai con bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/7, Y Đa Lan (8 tuổi) và anh trai Y Niêng (9 tuổi) cùng bạn bè đi câu cá ở hồ tự nhiên trong bon. Trong lúc câu cá, do lưỡi câu của Y Đa Lan vướng phải cành cây nên em lội ra hồ để gỡ. Không may cậu bé 8 tuổi bị trượt chân nên chới với kêu cứu. Thấy em gặp nạn, Y Niêng lao xuống hồ để cứu em nhưng cũng bị nước cuốn đi.

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Hai anh em ruột ở Đắk Nông đuối nước thương tâm - Ảnh: Dân Trí

Phát hiện sự việc, bạn bè đi cùng vội chạy về thông báo người lớn ra ứng cứu. Tuy nhiên khi mọi người đưa được 2 anh em lên bờ thì cả 2 đã tử vong.

Theo UBND thị trấn Đắk Mâm, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ nạn nhân đều đang đi làm. Hiện địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để lo chi phí mai táng cho 2 cháu nhỏ xấu số.

Đầu tháng 7 vừa qua, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau xót. Nạn nhân là 2 cha con cùng đi thả lưới đánh cá sau bão.

Khoảng 4 giờ sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể 2 cha con đi thả lưới bị đuối nước tại khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ, giáp ranh giữa xã Tiến Tới và Đường Hoa.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tiến Tới (huyện Hải Hà).

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Cơ quan chức năng đưa thi thể hai cha con bị đuối nước thương tâm lên bờ - Ảnh: Helino

Trước khi xảy ra sự việc, anh Quảng cùng con trai đi thuyền ra cửa sông Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ.

Tuy nhiên, thời tiết xấu do hoàn lưu bão số 2 làm thuyền của anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Bé Hùng bị rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người. Thấy con trai gặp nạn, anh Quảng vội nhảy xuống để cứu con trai nhưng cũng bị lưới quấn không cách nào thoát ra được dẫn đến cả 2 cha con tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, thông báo cho người thân và hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Đi thả lưới đánh cá sau bão, cha và con trai 9 tuổi đuối nước thương tâm

Đi thả lưới đánh cá sau bão, cha và con trai 9 tuổi đuối nước thương tâm

Hai cha con rơi xuống nước và bị mắc lại trong lưới đánh cá dẫn đến đuối nước thương tâm. Cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

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