Lời khai của nam thanh niên giết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

Xã hội 30/07/2019 18:00

Sau khi giết người yêu trong phòng trọ, Lê Đăng Giang bế nạn nhân đặt lên giường rồi dùng một chiếc áo lau dọn vết máu, khóa cửa bỏ trốn.

Liên quan đến vụ giết người yêu trong phòng trọ gây xôn xao dư luận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tạm giữ nghi phạm Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Giang bày tỏ sự hối hận khi khai nhận hành vi sát hại người yêu. Giang cho biết chỉ vì một phút nóng giận không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay đâm bạn gái tử vong.

Theo lời khai, Giang và chị Võ Thị Hồng Nh. (19 tuổi) có quan hệ yêu đương. Để tiện qua lại, cả hai thuê phòng trọ đối diện nhau. Vào khoảng 2 giờ sáng 29/7, Giang và Nh. xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, Giang cầm dao đâm nhiều nhát vào người Nh. Thấy người yêu đã chết, Giang bế nạn nhân đặt lên giường, lau hết toàn bộ vết máu ở hiện trường, sau đó khóa cửa phòng trọ bỏ trốn.

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Lê Đăng Giang giết người yêu trong phòng trọ rồi đi đầu thú - Ảnh: FB

Khi vừa đi khỏi dãy trọ, Giang lấy điện thoại gọi về cho mẹ kể lại toàn bộ sự việc mình đã gây ra. Tuy nhiên, mẹ của anh ta không tin và cho rằng Giang đang trêu đùa. Sau khoảng nửa tiếng ngồi suy nghĩ, Giang đã gọi đến tổng đài cảnh sát 113 Công an Hà Tĩnh để đầu thú.

Theo các điều tra viên, khi cơ quan công an có mặt, Giang tỏ ra hoảng loạn và không nhớ đường về phòng trọ. Phải mất một lúc lâu sau đó, Giang mới bình tĩnh lại và chỉ đường cho lực lượng chức năng tới khu nhà trọ để khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm pháp y, chị Nh. tử vong với 4 vết thương ở ngực và tay. Tại hiện trường, công an thu một con dao dính máu bị cong mũi, 1 chiếc áo được Giang dùng để lau các dấu vết.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chân dung thanh niên đâm chết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

Chân dung thanh niên đâm chết người yêu 18 tuổi trong phòng trọ

Vì mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên rút dao giết người yêu trong phòng trọ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

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