Liên quan đến vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương) trong một quán internet ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Cơ quan công an đang di lý 2 nghi phạm về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.