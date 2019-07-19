Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Bắt 2 nghi phạm 15 và 18 tuổi

Xã hội 19/07/2019 16:52

Cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê Bình Dương) trong một quán internet ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Cơ quan công an đang di lý 2 nghi phạm về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Bắt 2 nghi phạm 15 và 18 tuổi - Ảnh 1
Công an bắt giữ 2 nghi can sát hại người phụ nữ 53 tuổi trong phòng trọ - Ảnh: NLĐ

Sáng 18/7, con gái bà Lưu Thị Thu (53 tuổi, quê Kiên Giang) không thấy mẹ đi làm, gọi điện không nghe máy nên nhờ chồng đến phòng trọ của bà kiểm tra.

Khi đến phòng trọ, người con rể bàng hoàng phát hiện bà Thu nằm bất động trên sàn nhà cạnh chiếc xe máy nên hô hoán. Người dân đã hợp sức phá cửa, phát hiện bà Thu đã tử vong với vết thương trên cổ, quần áo xộc xệch, máu trên sàn nhà đã khô, đồ đạc trong nhà hỗn loạn, xáo trộn.

Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Bắt 2 nghi phạm 15 và 18 tuổi - Ảnh 2
Nghi phạm trong vụ án người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bà Thu bị cứa cổ dẫn đến tử vong vì mất máu cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hòa và thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Cơ quan công an xác định Lưu Minh Nhị và bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu có liên quan trực tiếp đến cái chết của bà Thu nên đã ra thông báo truy tìm cùng chiếc xe máy màu nâu, mang biển kiểm soát 95 H1-0841.

Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ: Bắt 2 nghi phạm 15 và 18 tuổi - Ảnh 3

Xe máy bước đầu xác định là của nghi can - Ảnh: NLĐ

Được biết, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng ở với cháu ruột là Nhị và Châu (bạn gái Nhị) khoảng hơn 1 tháng. Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhi bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, từ hình ảnh và chiếc xe máy mà công an thông tin đăng trên báo chí thì Nhị và Châu bị bắt giữ.

Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ khóa cửa: Người tình hay ghen tuông

Người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ khóa cửa: Người tình hay ghen tuông

Công an đang điều tra làm rõ vụ án người phụ nữ 53 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở Bình Dương. Theo kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu, nạn nhân bị cứa cổ dẫn đến tử vong.

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