Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nghi án nữ sinh viên 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (8/7), Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo tại căn nhà trong hẻm 325 Bạch Đằng, phường 15 xảy ra án mạng khiến một cô gái trẻ tử vong.



Vụ án nữ sinh viên 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ đang được công an điều tra làm rõ - Ảnh:

Khi đến kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một cô gái nằm bất động với nhiều vết thương trên cơ thể nghi bị dao đâm. Công an lập tức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân, ngôi nhà xảy ra án mạng có 3 tầng được cho sinh viên thuê trọ. Nạn nhân được xác định là Phạm Trần T.U. (19 tuổi, quê Đồng Nai) thuê trọ ở cùng 2 người bạn được mấy tháng nay. Bạn của nạn nhân cho biết T.U đang là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn TP.HCM. Hiện nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc cô gái 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 17/6, người dân nghe tiếng một cô gái kêu thất thanh tại phòng trọ trong ngõ trên đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Khi người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện V.T.Q.T. (19 tuổi) nằm gục trên vũng máu nên báo công an.

Qua điều tra, V.T.Q.T. thường trú huyện Lý Nhân, Hà Nam. T. lên Hà Nội thuê trọ và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, ngụ Lào Cai). Trước khi xảy ra án mạng, T. đi nước ngoài về và đề nghị chia tay Cường.

Qua điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ bạn gái khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Cường đã bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi ra công an đầu thú.

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